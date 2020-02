Málaga acogerá la final de la Copa de la Reina de Fútbol el 31 de mayo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este viernes que la ciudad de Málaga acogerá la final de la Copa de la Reina de Fútbol el próximo 31 de mayo.



El estadio de La Rosaleda albergará el encuentro entre los vencedores de las semifinales, según ha explicado el Ayuntamiento de Málaga a través de la red social Twitter, donde también el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha publicado sentirse orgulloso de que Málaga acoja la final de la Copa y ha resaltado que "este importante evento deportivo coincide con la capitalidad europea del deporte que la ciudad ostenta este año".





La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, ha acogido este viernes el sorteo de Copa de la Reina en el que se han dado a conocer los emparejamientos de las semifinales:"Siempre sentimos el afecto de la Casa Real y de S.M. la Reina.Por su parte, la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, ha señalado que "eventos como este hacen que se promocione el deporte femenino".Antes,en representación del Ayuntamiento de la ciudad, ha agradecido que la sede de celebración sea Málaga. "Teníamos la ilusión de llevar la Copa de la Reina a la ciudad de Málaga. Todos en conjunto, no sumamos, sino que multiplicamos", ha puntualizado."Desde un primer momento,, integró en su discurso que había que aspirar a la final de la Copa de la Reina. Fuimos, yo creo, que la primera ciudad en dar un paso al frente. Teníamos muchas ganas de esta final", ha explicado Paradas a Europa Press.El gerente de Málaga Deportes y Eventos ha resaltado que "el fútbol femenino atraviesa un momento dulce y va ocupando el lugar que se merece. Al fin también se ha firmado un convenio colectivo histórico. Cuánta falta hacía y qué maravilla que haya suscitado tanto interés mediático el seguimiento del proceso"."Los datos de seguimiento y asistencia de la Liga Iberdrola son espectaculares", ha dicho, al tiempo que ha resaltado "la importancia de buenos patrocinadores y, como siempre decimos, de fomentar la colaboración público-privada".En este sentido, ha indicado que "gracias a la cobertura televisiva en abierto, la mayoría de partidos promedian por encima de los 100.000 espectadores" y ha recordado que "se dio un récord en la final entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, con un minuto de oro de 2,8 millones de espectadores"."En próximas fechas vamos a celebrar la Fase Final de la Copa de España de Fútbol Sala. Ya hemos acogido con éxito rotundo la Fase Final de la Copa del Rey de Baloncesto. Y vamos a poner el mismo ímpetu en que la Final de la Copa de la Reina de Fútbol sea una fiesta en la ciudad en esos últimos días del mes de mayo", ha remarcado.Así, ha subrayado que esta edición de la Copa de la Reina de Fútbol "Va a ser para nosotros un hecho histórico porque por primera vez se va a celebrar en La Rosaleda, estadio que ha visto jugar a nuestro Málaga en Champions y ojalá alguna día lo vuelva a hacer, un partido de fútbol femenino"."No podremos llegar a los 48.000 históricos de San Mamés por cuestiones físicas pero queremos ponernos el listón muy alto y soñar con que más de 30.000 espectadores animen a las finalistas en las gradas de nuestro estadio", ha señalado. "A mí no me queda sino dar las gracias a la Real Federación Española de Fútbol por su confianza y a la Junta de Andalucía y Diputación de Málaga porque las instituciones juntas no es que sumemos, es que multiplicamos", ha concluido.