Regino Hernández sufre una caída y dice adiós a la Copa del Mundo de SBX

Lucas Eguibar, compañero de equipo de Regino Hernández, se hizo con la Copa del Mundo de Snowboard Cross (SBX), celebrada en Sierra Nevada. El español se impuso con autoridad en el campeonato disputado en la estación invernal granadina, una prueba que dominó de principio a fin.

Eguibar marcó por la mañana el mejor tiempo en la clasificación, ganó todas las series finales hasta plantarse en la ronda definitiva con uno de sus grandes rivales en el circuito de Copa del Mundo SBX, el austriaco Alessandro Haemmerle y el italiano Lorenzo Sommariva, líder hasta Sierra Nevada pero que no logró entrar en la gran final.

Por su parte, Regino Hernández no tuvo la misma suerte que su compatriota. El corredor malagueño, lastrado en buena parte de la temporada por una lesión que sufrió en verano, se clasificó para las rondas finales, pero una caída en la primera bajada lo frenó en su objetivo de llevarse la Copa del Mundo de SBX.

Tras quedar eliminado en la primera serie de la prueba, Hernández asegura que "ya" tiene "la cabeza puesta en la próxima temporada". "Para mí, éste era un año de transición, porque era, al mismo tiempo, el mejor y el peor año posible para que fuera de transición", dijo.

"Era el peor, porque teníamos esta Copa del Mundo, aquí en casa", comentó después de la prueba disputada a pies del Pico Veleta. "Pero al mismo tiempo era el mejor, ya que esta temporada no había ni Juegos Olímpicos, ni Mundiales. Por eso mismo, dentro de lo malo, mi temporada no ha sido tan mala", comentó Regino, que al no estar entre los primeros 32 del ránking de la Copa del Mundo, no disputará las finales de esta competición en la estación suiza de Veysonnaz.

Regino, que fue de los primeros en felicitar a su compatriota Lucas Eguibar, explicó cómo fue su actuación en la prueba: "Tenía una bajada difícil, en la que me iba peleando con el que iba tercero, con (el austriaco) Lukas Pachner; como no podía bajar más rápido, quise adelantar de manera limpia", explicó el ceutí de la federación andaluza.

"En la última curva lo intenté, quise pasar por el interior, aprovechando que todos eran 'regular' (los que anteponen el pie izquierdo al derecho sobre la tabla) y yo 'goofy' (al contrario que los anteriores)", manifestó Regino en la zona de meta del circuito de Sierra Nevada. "Arriesgué y me caí. Así ha sido. Estas cosas pasan. Cuando arriesgas, te puedes caer", explicó el medallista de bronce de los Juegos de PyeongChang 2018.