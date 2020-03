Todo el deporte andaluz, paralizado

Desde esta semana están cerradas todas las instalaciones deportivas adscritas a la consejería de Deportes.

José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía emitió un comunicado ayer explicando la situación extraordinaria en la que queda el deporte andaluz ante la crisis provocada por el coronavirus.

«Por responsabilidad ante la ciudadanía y desde la necesaria coherencia, solidaridad y colaboración con el conjunto de medidas de choque para proteger a los ciudadanos, familias y trabajadores adoptadas ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, anunciadas por el presidente del gobierno de España y el presidente de la Junta de Andalucía, por parte de esta secretaría general para el Deporte, y con la serenidad y firmeza que requiere la situación, se comunica que: Se recomienda a todas las federaciones y clubes deportivos andaluces, la suspensión de todos los eventos, actividades y competiciones deportivas que se tengan previsto celebrar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hasta nueva comunicación en contrario, en función de la evolución de la situación sanitaria.

Se solicita y aconseja al tejido deportivo andaluz, el más riguroso cumplimiento de las directrices y medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, para colaborar así a los mejores resultados en la lucha contra la pandemia sanitaria que soporta nuestro país.

Se informa que a partir del lunes 16 se procederá al cierre temporal de las instalaciones deportivas adscritas a la consejería de Educación y Deporte.

Se traslada un mensaje de tranquilidad y confianza en la seguridad de que, con la colaboración de todos y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades responsables, se podrá superar de la mejor manera posible la actual situación».

Asimismo, las Federaciones españolas y andaluzas procedieron a las suspensión y paralización de todas las competiciones de ámbito estatal y regional para el mes de marzo. A la paralización de las Ligas profesionales de fútbol, baloncesto, balonmano, voley, rugby, hockey, etc se sumaron las de todas las categorías de edad base. De este modo se vieron afectados eventos de relevancia como la Copa de Europa de Triatlón en Punta Umbría, el Grand Prix Gimnasia Rítmica en Marbella, el Campeonato de España de invierno de piragüismo que se iba a celebrar en el CEAR de La Cartuja, el Campeonato España y Andalucía Freestyle Baches en Sierra Nevada, el Campeonato de Andalucía de Duatlón en Sevilla, los partidos de la final del play off de bádminton entre Bádminton Rinconada e IES La Orden, las semifinales del play off por el título de la máxima categoría de Liga Iberdrola Corteva Cocos-Sanse Scrum.

Del mismo modo, el resto de federaciones andaluzas decidieron la suspensión de las competiciones previstas para todo el mes de marzo como el III Open Nacional de Pádel en Silla, que se iba a disputar del 20 al 22 en el Real Club Pineda, el Campeonato de Andalucía de Trial en Torredelcampo, así como el 38 Rallye Sierra Morena o los Campeonatos de Andalucía de Remoergómetro y Open Andalucía de Remo Indoor en Sevilla, ambas de finales de marzo.

Incluso algunas citas de relevancia internacional programadas a un plazo más largo como el evento Ronda 2020, Capital Mundial de la Espeleología y Cañones previsto para los días 1, 2 y de 3 de mayo próximos, y trasladar su celebración a los días 10, 11 y 12 de octubre de 2020.

Por acuerdo del consejo de gobierno de la Junta, también se ha procedido a la suspensión de la apertura al público en esta temporada de esquí 2019-2020 de la estación de Sierra Nevada.

Según ha informado la Junta de Andalucía, la estación «acoge diariamente a un elevado número de visitantes de diversa procedencia, nacional e internacional. Igualmente, en estos espacios se celebran numerosos eventos con gran afluencia de público. Ello conlleva que confluyan en espacios acotados un número muy elevado y diverso de personas, suponiendo un claro factor de contagio externo».