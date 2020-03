Damián Quintero: «Estamos preparando algo muy importante, deberían dejarnos entrenar»

¿Dónde y cómo está pasando Damián Quintero esta cuarentena?

En Madrid, en casa, con mi mujer. Encerrado como todo hijo de vecino. Hay que ser responsable e intentar seguir la rutina diaria dentro de lo posible, porque las condiciones no son las mejores para seguir mis entrenamientos habituales. Intento levantarme a la misma hora de siempre, comer lo mismo e intentar mantener los hábitos básicos de toda la temporada.

¿Cómo es su día a día en los entrenamientos en esta situación tan extraordinaria?

Estoy entrenando en un sótano y es bastante difícil. Hago también entrenamiento on line con mi entrenador, que me dirige la parte técnica. El físico es con el preparador físico. Faltan los utensilios típicos del gimnasio, que los sustituyo con lo que puedo: una mochila llena de libros, garrafas de agua... lo que hay por casa. El trabajo del gimnasio es imposible cuadrarlo en estas circunstancias. Hago los ejercicios como puedo. Pero es difícil.

Muchos deportistas que preparan los JJOO de Tokio han alzado la voz sobre la necesidad de suspender los Juegos por no poder entrenar con normalidad. ¿Usted es partidario de que los JJOO cambien de fecha?

A día de hoy, no quiero que se suspendan. Respeto todas las opiniones. Algunas las comparto y otras, no. El COI todavía los mantiene y creo que es una buena decisión. Si la situación no empeora en dos semanas, no se deben suspender. Además, ¿cuánto se suspenden) ¿un año?, ¿dos años?... Habría que reestructurar todo. Si se aplazan, qué pasaría con el ciclo olímpico de 4 años y las ayudas. ¿Se van a 5 ó 6 años? ¿Qué pasa con los que ya estamos clasificados?... Soy partidario de que no se suspendan. Si en mayo seguimos así, a lo mejor te dido otra cosa, pero ahora mismo... Sí que comparto la idea de los que dicen que todos los deportistas debemos competir en igualdad de condiciones.

En Italia y otros países, sus respectivos Gobiernos permiten a los deportistas de elite poder entrenar. El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha lamentado que en España no se permita. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto tan importante?

Apoyo a Alejandro Blanco. Creo que deberían dejarnos entrenar con normalidad. Queremos trabajar. Nuestro trabajo es entrenar. Tenemos que estar todos en casa, pero hay mucha gente que puede trabajar. Si yo puedo ir al súper a comprar y luego volver a mi casa, por qué no puedo ir al Centro de Alto Rendimiento a entrenar y después volver directo a casa. Estamos preparando algo muy importante, es de interés nacional ganar medallas. Deberían dejarnos entrenar.

¿Hasta cuándo podría alargar estos entrenamientos «especiales», en casa, sin poner en peligro sus objetivos olímpicos?

R Estas dos semanas de estado de alarma no me retrasan especialmente. No tenemos torneos a la vista y se puede sobrellevar. Pero a partir de estos 15 días que acaban el próximo fin de semana, hay que buscar soluciones sí o sí. Si no, competiremos en desigualdad de condiciones.

Tanto trabajo y tanto esfuerzo para que ahora ocurra esto, ¿siente impotencia?

Sí, la verdad es que sí. Desde que en 2015 dejé mi trabajo para dedicarme en cuerpo y alma a esto, llevo preparándome. Y ahora... Lo he dejado todo por llegar a esta cita olímpica. Pero así es la vida. Otro reto que se nos ha puesto por delante. Hay que seguir con el objetivo. A ver qué pasa.

Supongo que está en contacto con el resto del equipo nacional de kárate y con deportistas de otras disciplinas deportivas. ¿Nota mucho pesimismo en el resto de deportistas españoles?

Hay de todo un poco. Hay algunos que dicen que hay que aplazar. Otros, que no se aplacen. Todas las opiniones son respetables. Cada deportista habla según sus condiciones. No es lo mismo tampoco estar clasificado, que tener que clasificarte o tener pocas opciones de clasificarte. A ver si se arregla.

¿Qué va a pasar con Tokio 2020? ¿Piensa que podemos estar ante un cambio a Tokio 2021?

No lo sé. 2021 lo veo poco probable. Son los World Games, una especie de Juegos Olímpicos para las disciplinas no olímpicas y es la Eurocopa de fútbol. Sería colapsar mucho el calendario. En 2022 hay Mundial de fútbol, pero en invierno, el verano está libre. Podrían ser en 2022. De hecho, si se aplazan, veo más factible que sean en 2022. Pero espero que no los cambien de fecha.