«Los deportes de equipo somos carne de cañón con el coronavirus»

álex Abrines, formado en la cantera del Unicaja, muestra su preocupación con la situación actual en una entrevista en SPORT. «Tras el partido de Berlín vi que todo el trabajo daba por fin sus frutos, pero no me conformo», resalta

A sus 26 años, Álex Abrines atravesaba un excelente momento de juego cuando la crisis por el coronavirus ha derivado en la suspensión de todas las competiciones. Confinado en su casa como el resto de la población, el alero del Barcelona, ex del Unicaja, trata de mantener la forma lo mejor posible y se mostró expectante en una entrevista telefónica concedida a Sport, diario de Prensa Ibérica, empresa editora de La Opinión de Málaga.

El balear analizó las dificultades vividas en sus primeros meses como jugador azulgrana y se mostró convencido de que hay equipo para ganar la Liga y la Euroliga, si es que finalmente se reanudan las competiciones.

¿Cómo lleva el tener que estar en casa?

En general bien. Es una situación difícil y tenemos que poner todos de nuestra parte, pero no es lo que veo.

Explíquese...

A ver, la gran mayoría lo está respetando, pero otros no entienden la gravedad del problema y no aprendemos de los errores cometidos sobre todo en Italia... y mira que los tenemos cerca. En China llevan dos meses de cuarentena y fumigando ciudades... Al final no es solo responsabilidad de los ciudadanos, sino que el Gobierno debe tomar medidas quizá más drásticas.

En la NBA siguen creciendo los positivos...

No es solo el basket. Los deportes de equipo somos carne de cañón. Sin contar con la afición, tenemos un grupo de trabajo de 35 personas de las cuales 15 sudamos, nos chocamos y el contagio es inevitable. Haber cancelado los deportes es una buena medida. A ver cómo evoluciona todo y cómo acaban las competiciones... si se pueden acabar.

¿Qué echa de menos de la NBA?

Sobre todo jugar contra las superestrellas. Es lo que más ilusión te hace. Pasas de elegirlos en la 'play' a enfrentarte con ellos en la pista.

¿Y ahora en este «parón»?

La rutina, entrenar, jugar partidos...

¿Incluso jugar tres partidos a domicilio en cinco días?

Tantos no, ¿eh? Se echa de menos el tener un balón en las manos, entrenar y jugar partidos en vez de estar aquí metidos haciendo cardio.

¿Y las broncas de Pesic?

Eso no (ríe). Eso es lo único que no se echa de menos.

¿Cómo se lleva con el coach?

Como con todos los entrenadores hay cosas buenas y otras no tan buenas. Cada uno tiene su manera de pensar. Es verdad que mi evolución física y deportiva ha sido la que él pensaba, pero no siempre he compartido sus opiniones. Al final el jugador se tiene que amoldar al entrenador y eso es lo que hice.

¿Cómo fueron esos primeros meses en los que apenas contaba?

Difíciles. Llevaba mucho tiempo primero fuera de las pistas y después trabajando solo. Renuncié a las vacaciones y me entrené en verano para llegar en buena forma. Necesitaba jugar y me afectó bastante ver que no tenía minutos y que el entrenador quería que me pusiese a tope entrenando más. Me esperaba otra cosa, pero uno tiene que apechugar. Opté por seguir trabajando para demostrar que podía. Y por suerte salió bien.

Su partidazo en Berlín fue por fin una jornada redonda...

¡Sí! Metí 17 puntos. Me entraba todo, me sentía bien y ayudé al equipo a sacar una victoria complicada. Te sientes feliz, porque vas recuperando sensaciones y ves que eres capaz.

¿Qué pensó después?

Que el trabajo de los últimos cuatro o cinco meses estaba dando sus frutos y que no me conformo. Quiero hacer cada vez más partidos así.

¿Este parón podría ser especialmente negativo para un jugador tan explosivo como usted?

Nos afecta a todos los deportistas. En cuarentena puedes hacer cardio y algunas cositas sobre todo si no tienes gimnasio, pero necesitaremos una pretemporada y habrá muchas lesiones. Es una putada para todos. Yo quiero acabar la Liga, pero si los riesgos son altos y hay que suspender la temporada, adelante.

Algunos hablan de fechas y parecen olvidar que los jugadores no son máquinas...

¡Claro! Necesitaríamos mínimo dos semanas para ir recuperando el ritmo. Y se verían partidos del calibre de la Supercopa. Buen basket, pero no tan vistoso, porque se correría menos y los tiros no entran tanto.

¿Sería una pena no poder acabar esta campaña tan ilusionante?

Sí, sobre todo porque estamos en una posición muy buena para completar una temporada bonita y pelear por los dos títulos. Podríamos tener el factor cancha en la ACB y vamos terceros en la Euroliga con la posibilidad de acabar segundos.

¿Ve a este Barça capaz de ganar la Euroliga?

Estamos capacitados para ello. Jugando mejor o peor, hemos demostrado que podemos ganar al Efes, al CSKA o al Madrid. Y ellos también nos pueden ganar, claro. Si llegásemos a la Final Four, que no es fácil, son dos partidos y el que está más fino se lleva el torneo. Vería más factible ganar ese hipotética Final Four que una serie a cinco contra el Madrid, porque es más difícil ganarles tres que uno.

¿Ahora los Juegos de Tokio están muy lejos?

Veo más posible que se disputen los Juegos a que acaben la Liga o la Euroliga por un tema de fechas. Esperemos que para entonces la situación haya mejorado, pero tampoco me sorprendería que se cancelasen.