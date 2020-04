El deporte malagueño sigue sumando en la lucha contra el coronavirus

La lucha para derrotar al coronavirus cuanto antes no deja indiferente a nadie y toda ayuda particular es poca para combatir la pandemia. El mundo del deporte, como tantos otros ámbitos de la sociedad, se ha volcado para aportar su granito de arena a vencer al dichoso COVID-19. Los deportistas y clubes malagueños no han sido menos, ya se han realizado aportaciones económicas o de material por parte de estas instituciones, incluso algunos competidores se han sumado a título personal para sumarse a la causa.

En las últimas horas, Sole López, jugadora del Rincón Fertilidad y la Selección Española, y Josh Adams, escolta del Unicaja, se han unido a la causa con diferentes acciones. La capitana del conjunto de balonmano femenino malagueño que milita en la Liga Guerreras Iberdrola se está dedicando en estos días de confinamiento y con la competición parada a confeccionar mascarillas y pantallas protectoras que pueden ayudar a frenar los contagios de COVID-19, en colaboración con la Asociación AMAPPACE . En un vídeo difundido por las redes sociales en los perfiles oficiales de la Real Federación Española de Balonmano y la propia liga, Sole López muestra cómo hacerlas para que otros ciudadanos se puedan sumar a la iniciativa y seguir ayudando a derrotar al maldito bicho que tiene encerrada en sus casas a la mayoría de la población española y buena parte del planeta.

La jugadora malagueña explica en el vídeo el proceso para elaborar desde casa estas mascarillas y pantallas de uso personal que pueden proteger de contagiarse de coronavirus. Su iniciativa ha llegado incluso a ser emitida, junto a otras, en medios nacionales, como en el programa 'Deportes Cuatro' de la cadena de Mediaset.

Por su parte, el jugador del Unicaja Josh Adams está sorteando a través de sus perfiles en las redes una camiseta del equipo verde para recaudar fondos para la organización Hardprynt. Para entrar en el sorteo es necesario que los fans hagan una aportación económica a la causa y envíen el comprobante a Adams a través de Instagram. El dinero conseguido estará destinado a distribuir comida entre niños americanos afectados por la crisis provocada a raíz del coronavirus.

Dos buenas iniciativas que se unen a las de otros deportistas volcados con la sociedad. Días atrás, Damián Quintero, karateca malagueño que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donó material al Asilo de los Ángeles de la capital costasoleña.