"Nuestro objetivo era el ascenso antes del parón y lo será cuando volvamos"

El mediapunta motrileño Juanmi Callejón se convirtió durante el pasado mercado invernal, junto al madrileño Esteban Granero, en un fichaje de campanillas para lograr que el Marbella FC vuelva a esa ansiada segunda categoría del fútbol español. El parón forzoso a raíz de la irrupción del coronavirus le llegó con 33 años recién cumplidos y su nuevo equipo situado en plena lucha por el liderato. Convencido de que la salud es ahora lo primero, de sus palabras deducimos la enorme ilusión que le hace completar la tarea que le encomendaron sus amigos de la firma Best of You, responsable de la dirección del club.

¿Cómo está viviendo el confinamiento y de qué forma considera que nos cambiará a todos?

Ya llevamos un mes, afrontamos la quinta semana, y se está haciendo bastante largo. Pero ahora mismo lo importante es la salud. En mi caso tengo la suerte de estar junto a mis tres hijos y mi mujer. Y la familia no tan cercana sé que se encuentra bien. Todos en este momento debemos acatar las órdenes y ser responsables. Respecto a ese futuro después de esto, no sólo nosotros los deportistas, todo el mundo va a volver mejor y mucho más fuerte. Estoy seguro.

¿Cuál es su día a día acerca de la preparación para esa próxima vuelta a los entrenamientos?

Tenemos unas pautas concretas del club y, al margen de ellas, entre los compañeros hablamos prácticamente a diario. También el contacto es permanente con todo el cuerpo técnico e incluso con responsables de la empresa. Este último aspecto es importante, porque siempre nos han estado tranquilizando, con la certeza de que seguirán pagándonos y de que no va a ocurrir nada fuera del ámbito deportivo.

Con tres hijos seguro que pasan los días más rápidamente.

Sí, no tiene nada que ver con la situación de algunos compañeros que están solos. Por eso hablamos tanto entre nosotros. Todos tenemos que apoyarnos mutuamente, porque quienes sufren más en este momento son esos que pasan más horas solos, sin nada que hacer.

¿Qué importará más de vuelta al terreno de juego?

Los métodos de trabajo, estar en forma, tendrá su importancia. Pero lo principal es tener pensamientos positivos. Cuando acabe todo esto debemos reiniciar lo que estaba ya en marcha. Teníamos mucho encarrilado hacia ese objetivo del ascenso, conscientes de la importancia de acabar primeros. Y creo que seguramente vamos a volver de la mejor manera y con el objetivo claro. Con trabajo, con todo el respeto y la humildad del mundo, seguro que alcanzaremos nuestra meta.

Da rabia que con una racha tan significativa y la afición volcada haya llegado este parón.

Sí que da rabia porque íbamos en línea directa. Pero con lo que ha venido somos muy conscientes de que la salud es lo primero. A pesar de los esfuerzos tan grandes que había realizado la empresa, a la que ya había seguido desde antes porque soy muy amigo de Óscar Ribot, seguro que se termina bien lo que estaba en marcha. De hecho, gracias al grupo, nos habíamos integrado muy bien y ni se notaban las bajas ni la incorporación de los nombres nuevos.

Su hermano José está viviendo la pandemia en Nápoles. ¿Qué le ha ido contando desde allí?

Se ha vivido casi igual. No les ha afectado tanto porque están en el sur, pero el gobierno, con una semana de diferencia, ha tomado idénticas medidas. Con él hablo a diario y lo están llevando como nosotros de la mejor manera posible.

Conscientes de la huella histórica que dejó en Bolivia, tendrá también contacto con su anterior club, el Bolívar de La Paz.

Por supuesto, con mucha gente. Con compañeros, encargados de la gerencia deportiva... Sé todo el cariño que nos tenemos mutuamente, por los años que tan estupendos que he pasado allí. Me preguntan y como vamos más adelantados, les indico algunas de las cosas que estamos haciendo bien y que ellos también tienen que hacer. No es fácil, porque el desarrollo sanitario en Europa está más avanzado que en Bolivia.

¿Llegó a jugar alguna vez partidos a puerta cerrada?

Alguna vez, aunque no recuerdo cuándo. Creo que nos va a tocar vivir en un futuro cercano. Nos va a afectar a nosotros en casa, pero al igual que a otros equipos. Seremos al final 11 contra 11. Ese es un aspecto en el que David, nuestro entrenador, ha dado en la tecla. Nadie es imprescindible y así es mejor de cara a jugar entre semana. Yo además es de la mejor manera que me siento, con partidos más seguidos.