La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, en el marco de su colaboración conjunta en torno a la Capitalidad Europea del Deporte y a la necesaria alianza institucional contra el Covid-19, han recabado el apoyo de deportistas destacados en diferentes disciplinas para concienciar acerca de la importancia de mantener las medidas sanitarias y de confinamiento y de paso animar a realizar ejercicio físico en casa.

La intención de ambas instituciones es enviar un mensaje de responsabilidad, pero marcado por el positivismo y la esperanza.

En el caso de la Diputación y con los eslóganes '¡Quédate con el deporte! ¡Muévete en casa! ¡Vamos Málaga!', la institución provincial ha conseguido reunir a una gran parte del deporte malagueño para animar a la ciudadanía a practicar ejercicio en casa en estos días de confinamiento. Una campaña centrada en un video elaborado por los propios deportistas y en el que se les ve realizando ejercicios de entrenamiento, mostrando sus trofeos o dedicando gestos de victoria y con los que han querido también trasladar un sentimiento de fortaleza y esperanza a la sociedad malagueña lanzando mensajes como: "los deportistas sabemos que no hay que rendirse ante la adversidad"; "el movimiento es vida" o "juntos resistiremos y ganaremos".

Según ha explicado el vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado, "en esta circunstancia tan excepcional que estamos viviendo, los deportistas malagueños también están demostrando una gran ejemplaridad. Muchos de ellos ha visto truncadas sus expectativas para este 2020 y, aun así, no pierden el ánimo. Han tenido que dejar a un lado sus competiciones, las canchas, pistas o polideportivos, para continuar sus entrenamientos desde casa. Es a eso a lo que nos animan a todos los malagueños en esta campaña impulsada por el Servicio de Deportes de la Diputación, a que realicemos ejercicios en nuestros hogares. Y a que lo hagamos con la mejor de nuestras sonrisas. Porque el ejercicio no solo es clave para mantener al cuerpo en un buen estado de forma, sino para mantener una buena salud mental, algo básico que proteger también en estos días de confinamiento".

El video de la Diputación lo protagonizan la bicampeona olímpica Theresa Zabell; el campeón del mundo de kárate, Damián Quintero y la también karateca, María Torres; la campeona del mundo de pádel, Carolina Navarro; los jugadores del Málaga CF, Luis Hernández y Adriana Martín; los jugadores del Unicaja Baloncesto, Alberto Díaz y Vero Matoso; el lanzador de peso olímpico, Borja Vivas; el ciclista Carmelo Urbano (Caja Rural Seguros RGA) y el campeón de España de Mountain Bike, Pablo Guerrero (Burgos BH); la capitana del Rincón Fertilidad Málaga y subcampeona del mundo de balonmano, Sole López o la atleta olímpica en salto de pértiga, Dana Cervantes.

También participan en el vídeo el campeón de Europa de Fútbol Sala para ciego, Antonio J. Martín -'Niño'-, (ONCE Málaga); la que fuera campeona del mundo júnior en natación, Paula Ruiz; el subcampeón paralímpico de baloncesto, Jesús Romero; el capitán del Besoccer CD UMA Antequera, Miguel Conde; el campeón de España de Paratriatlón, Raúl Zambrano y los también triatletas Patricia Bueno, Alberto e Ignacio González y Beatriz Jiménez y la que fuera mejor árbitro internacional de rugby, Alhambra Nievas.

Según el vicepresidente, "ahora es el momento de ser valientes y mantenerse unidos, y los mejores ejemplos de valores como el compromiso o la solidaridad los tenemos en nuestros referentes deportivos, a los que agradecemos su colaboración en esta iniciativa. Con esta campaña lo que pretendemos es que el mensaje de esperanza y fuerza, llegue a todos y cada uno de los rincones de la provincia".

A este primer vídeo de la diputación provincial se sumarán otros individuales, para as redes sociales, en lo que también han participado el futbolista del Málaga CF David Lombán; Roberto Chinchilla, jugador de baloncesto y actor de la película 'Campeones'; la presidenta del Rincón Fertilidad Málaga, María José -'Pepa'- Moreno; Isa Guerrero, ex futbolista y entrenadora; María José -'Pepa'- Sedeño, presidenta del Club Arqueros Costa del Sol; Estrella Díaz, ex futbolista y coordinadora de Fútbol Femenino del CD Rincón, y Lucía Quiroga, técnica y embajadora del programa +deporte+mujer.

Ayuntamiento

En el caso del Consistorio, bajo el lema 'Quédate en casa', se han congregado 17 deportistas. "Se trata de dar ánimo a los malagueños a seguir demostrando esa altura y disciplina, guardar las medidas que dictan las autoridades sanitarias y que todos comprendamos que somos agentes fundamentales para parar al Covid-19. Le quiero dar las gracias, además, al deporte malagueño, que siempre responde cuando se le requiere", ha manifestado la concejala de Deporte y Cultura, Noelia Losada.

Los vídeos municipales se articulan en torno a dos campañas, una general con el mencionado lema y otra, ya con vídeos individuales, con las referidas rutinas.

Aunque pasen los días, el mensaje sigue siendo el mismo: 'Quédate en casa'. Se trata de una acción coordinada entre Málaga, Deporte y Eventos y el Área de Deporte que cuenta con la participación de la jugadora de pádel Carolina Navarro, el remero Adrián Miramón, los baloncestistas del Unicaja masculino y femenino Alberto Díaz y Gema García, los karatecas María Torres y Damián Quintero, los futbolistas del Málaga, femenino y masculino, Pamela y Luis Hernández, los balonmanistas Sole López (Rincón Fertilidad) y Agustín Vidal (Balonmano Trops Málaga), la campeona de natación Duane Da Rocha, el lanzador de peso Borja Vivas, los jugadores de fútbol-sala Miguel Conde (BeSoccer UMA-Antequera) y Eva González (Atlético Torcal), la jugadora de golf malagueña afincada en Estados Unidos, Azahara Muñoz, así como los tenistas Alejandro Davidovich y Valentina Carreras. En todos ellos es común un mensaje de ánimo y esperanza. En los próximos días, cada uno irá pr oponiendo ejercicios específicos para los practicantes de cada deporte y que se pueden desarrollar en casa. Todos serán difundidos por las redes sociales municipales.

Ambas campañas siguen abiertas para que cualquier persona o entidad deportiva en Málaga participe y sume su apoyo, para convertirse en un gran ejemplo de la capacidad de unión y solidaridad que puede lograr el mundo del deporte.