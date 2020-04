El Marbella, a tres partidos del ascenso a Segunda

Si sigue adelante la idea de Luis Rubiales para concluir esta temporada en el fútbol no profesional español, el Marbella se jugaría en tres eliminatorias a partido único el ascenso a la categoría de plata en cuanto pueda reanudarse la competición oficial, es decir, cuando lo crean oportuno las autoridades sanitarias. La Real Federación Española de Fútbol ha planteado ya dar por concluida las Fases Regulares -esto no incluye a Primera y Segunda División- y jugar las fases de ascenso con los equipos clasificados con los resultados actuales, priorizando la opción de hacerlo en una única sede.

Con este formato, el Marbella FC, segundo actualmente del Grupo IV de Segunda División B, tendría su billete para ese play off de ascenso a Segunda y se lo jugaría todo en tres eliminatorias a partido único, y no a doble enfrentamiento como estaba pensado al inicio de temporada. Eso sí, no habría descensos de cara al próximo curso.

Las eliminatorias serían a solo un encuentro en campo neutral, pero el formato se mantendría. Los campeones de grupo (Atlético Baleares, UD Logroñés, Castellón y Cartagena) se jugarán dos de las plazas de ascenso en solo una eliminatoria, y los perdedores se reengancharían con el resto de equipos que superen la primera ronda del play off. Si todo sigue según lo previsto, el Marbella, segundo, jugaría en esa primera fase frente a un cuarto de otro grupo y, si logra el pase, habría un nuevo sorteo donde ya sí podría medirse a alguno de los dos primeros que caigan en la fase de campeones. Además del cuadro blanquillo, los segundos son el Ibiza, Cultural Leonesa y Barcelona B; los terceros son Atlético de Madrid B, Bilbao Athletic, Sabadell y Badajoz y los cuartos son Peña Deportiva, Real Valladolid B, Cornellá y Yeclano.

Estas actuaciones se llevarían a cabo en Segunda B, Tercera, en las competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y fútbol sala así como en todas las competiciones estatales de la categoría juvenil. Respecto a las categorías inferiores la RFEF también abre el debate a sobre cuál es el modelo idóneo para la finalización de las competiciones, con prioridad en este caso para los estudios de los futbolistas y su salud y la de sus familiares y la opción, si así se acuerda, de dar por finalizadas las competiciones, según explico la propia RFEF en un comunicado oficial.