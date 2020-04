Nadal: "No entiendo muy bien por qué no podemos jugar cuando la gente va a trabajar"

El tenista español Rafa Nadal reconoció que no entiende "muy bien" el que no puedan jugar al tenis durante la pandemia del coronavirus mientras "está yendo la gente a trabajar", aunque también aseguró comprender la complicada la forma de actuar del Gobierno en una "situación sin precedentes", y demandó estar "unidos y buscar soluciones para que la gente sufra lo menos posible".

"No entiendo muy bien por qué no podemos jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en este deporte en el que mantenemos una distancia grande de seguridad con uno en cada lado de pista, pero entiendo que la situación es muy crítica y que el Gobierno está desbordado por una situación sin precedentes y en lo último en lo que piensa es en quien puede entrenar", señaló Nadal en un directo en su perfil oficial de 'Instagram'.

El balear indicó que no está "jugando al tenis" en este momento de confinamiento. "No tengo una pista en casa, lo echo un poco de menos. Desde la Academia me mandaron algunas máquinas y estoy siguiendo mis rutinas diarias porque creo que es importante tener la cabeza y el cuerpo despierto, y es lo que estoy intentando en todo momento", apuntó.

El número dos del mundo fue preguntado sobre lo que le gustaría hacer en el futuro y dejó claro que su deseo es "seguir jugando de momento al tenis". "Es lo a día de hoy me apetece y la realidad es que estoy con ilusión de volver al circuito", reconoció.

"Para el futuro tengo bastantes cosas en la mente como viajar porque he viajado mucho, pero no he conocido muchos lugares, tengo la Academia y la Fundación, que van a ser una parte muy, muy importante de mi futuro y quiero estar más encima de estos proyectos que ahora", añadió el de Manacor.

El doce veces ganador de Roland Garros recordó que ahora "toca una época de responsabilidad porque va a ser difícil volver a jugar a corto plazo". "Pero tenemos la confianza de que cuando volvamos todo va a salir bien", remarcó.

Sobre su motivación, Nadal subrayó que es "muy sencilla de entender". "Me siento muy afortunado por las experiencias que he podido disfrutar gracias al tenis y sinceramente quiero seguir haciendo las cosas que me gustan. No me importa si consigo muchas cosas o no, me gusta jugar al tenis, la competición. Tengo que estar listo para cuando volvamos a jugar", recalcó.

También habló de rivales de su niñez como Andy Murray, Richard Gasquet o Jo-Wilfried Tsonga, con los que compartió "momentos inolvidables" y con los que se divirtió "mucho". "Es genial estar ahora juntos en el circuito porque hicimos nuestros sueños realidad", confesó.

Nadal insistió en que en las dos primeras semanas de confinamiento le fue "difícil de entender lo que estaba pasando" y que le costó mantenerse "positivo viendo las noticias y con gente sufriendo tanto", aunque ahora está mucho "más positivo" y colaborando en acciones para ayudar a través de su Fundación o con la iniciativa que impulsó junto a Pau Gasol para colaborar con Cruz Roja.

Del mismo modo, se mantiene "en contacto con los 85 chicos y 70 trabajadores" que se quedaron confinados en su Academia. "Estoy muy orgulloso de todos, tener el cariño y la atención de estos trabajadores seguro que les ayuda a superar un periodo realmente duro. Mi consejo para ellos es que intenten mantener la disciplina y la pasión. No pueden hacer su vida normal, pero están un poco mejor porque están dentro de la Academia y pueden compartir estos momentos con amigos", advirtió.



"Estar unidos"

"Es duro ver cuantas familias están perdiendo algún miembro y no pueden decirle adiós, no puedo imaginar lo duro que es, así que todo mi apoyo para todos ellos, y también para los están perdiendo su trabajo y los sanitarios", resaltó el tenista español.

"Vamos a seguir sufriendo en el futuro y va a ser un periodo muy duro para muchas familias y es el momento estar unidos y de buscar soluciones para que la gente sufra lo menos posible. Vamos a pensar que las cosas van a mejorar cuanto antes, ojalá que así sea", agregó.