El Rincón Fertilidad hace oficial el fichaje de Merche Castellanos

El pasado 19 de febrero, La Opinión de Málaga desvelaba el fichaje de la portera internacional del Bera Bera Merche Castellanos por el Rincón Fertilidad, pendiente solo de la firma del contrato para anunciar la operación.

Hoy, más de dos meses después, el club costasoleño presidido por Pepa Moreno y entrenado por Suso Gallardo, ha dado oficialidad al acuerdo adelantado por este medio y Merche Castellanos ya es, oficialmente, nueva jugadora del Rincón Fertilidad para la temporada 2020/2021.

Merche es una portera muy contrastada en la Liga Guerreras Iberdrola. La ciudarrealeña, de 31 años, fue compañera de Sole López en el pasado Mundial de Japón, aunque no jugó ni un minuto en esa cita mundialista. En el Bera Bera no ha contado esta temporada con demasiado protagonismo a la sombra de Renata Lais, algo que ha aprovechado el club malagueño para contactar con ella y convencerla para que juegue en el equipo malagueño la próxima campaña.

El aterrizaje de Castellanos en la Costa del Sol significa un cambio de "cromos" con el cuadro vasco, ya que Alice Fernandes Diva, tras dos temporadas y media defendiendo la camiseta del equipo malagueño, ha firmado con el propio cuadro vasco para la próxima campaña.

Tras tres temporadas en el Bera Bera, Merche Castellanos se despidió días atrás con cariño del que ha sido su último club. "Gracias por el trato recibido desde el primer minuto hasta el último". En una carta de despedida reconoció que fue "una decisión difícil", pero entiende que "hay momentos en los que necesitamos un cambio, y yo he decidido hacerlo".

Procedente del club Balonmano Zuazo, Merche Castellanos recaló en el Bera Bera en la temporada 2017-18, campaña en la que se proclamó campeona de la Liga Guerreras Iberdrola. Al año siguiente, fueron la Supercopa de Gijón y la Copa, en Barakaldo, los títulos que sumó a su extenso palmarés.

La portera de Ciudad Real, que ha marcado seis goles, ha figurado en 95 convocatorias con el Bera Bera, -18 de ellas en Europa-, perdiéndose únicamente los tres últimos partidos a consecuencia de la rotura de un dedo lesión de la que ya está recuperada. Además, con la selección española fue Oro en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, Plata en el Mundial de Japón y disputó el Europeo de 2018 de Francia.

"Fueron temporadas muy especiales, inolvidables para mí, y no solo por los títulos ganados, me llevo cosas mucho más valiosas". "Estando aquí he comprobado que Bera Bera no es solo un referente a nivel nacional en las pistas, sino también fuera de ellas" añadió la ya nueva portera del Rincón Fertilidad, antes de agradecer a la afición, a los entrenadores y a sus compañeras las vivencias en este periodo.

A partir del próximo curso, Merche defenderá la portería malagueña junto a Virginia Fernández y a Marta Vidal. Un trío de lujo para afrontar la próxima campaña con aspiraciones serias en todas las competiciones.