El deporte de elite echa a andar

Al tiempo que miles y miles de malagueños tomaban el fin de semana paseos marítimos, calles y parques para retomar la actividad deportiva, desde primera hora de la mañana o a última hora de la noche, de uno a otro extremo de la provincia eran también numerosos los deportistas de elite que se sumaban a la experiencia de compartir ejercicio al aire libre después de casi dos meses sin salir de casa.



La desescalada que desde el sábado se ha puesto en marcha a lo largo y ancho del país propiciará, al mismo tiempo, que los dos equipos representativos de la capital en fútbol y baloncesto retomen, aunque máxima precaución, sus entrenamientos. No será como al inicio de cualquier pretemporada, al establecerse en la fase inicial en la que nos encontramos, medidas de seguridad como la preparación en grupos reducidos o mediante sesiones casi individualizadas.



Muchos jugadores han expresado en los últimos días sus ganas por volver a la competición, aunque al mismo tiempo en muchos casos no ocultan su preocupación respecto al riesgo de contagio que pueda entrañar el regreso a la actividad deportiva en grupo. Al respecto, no obstante, la mayoría señala su confianza en las medidas de control que se establecerán y en los criterios médicos que emergen de las autoridades sanitarias y del propio estamento deportivo.



Entre los rostros más conocidos del deporte malagueño, de cara a la vuelta a la «nueva normalidad», este fin de semana hemos podido contemplar al karateca torremolinense, Damián Quintero, que figura entre las grandes bazas del deporte español de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, finalmente en 2021. Las redes sociales le han permitido dar a conocer cómo se desarrolla uno de sus primeros paseos al aire libre después del confinamiento.





De paseo...???? ¡Por fin!

Eso si, sin volvernos locos. Es momento de hacerlo bien y acabar de una vez por todas con esto. ¡Fuerza! Que ya falta poco.

«De paseo... ¡Por fin! Eso sí, sin volvernos locos. Es momento de hacerlo bien y de acabar de una vez por todas con esto. ¡Fuerza! Que ya falta poco», eran las palabras del campeonísimo costasoleño afincado en tierras madrileñas y que confía en mantener su forma para hacer realidad el sueño olímpico de su disciplina deportiva (en Japón va a formar parte del programa olímpico por primera vez).También ha procedido de idéntica manera, en su caso con mascarilla puesta y un paisaje de la Bahía de Málaga a sus espaldas, el cajista. El capitán del Unicaja acompañaba la fotografía con este texto: «¡Poco a poco volveremos a la normalidad! #covid19 #coronavirus #desescalada #seguimos #saldremos #malaga #playa #mar #mascarilla #nevergiveup».De la plantilla malaguista, que también retoma las sesiones preparatorias hoy, el delantero albanéstambién se ha mostrado cubierto con mascarilla, a través de las redes sociales.