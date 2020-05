El Marbella, más cerca del ascenso a Segunda

La Real Federación Española de Fútbol acaba de dar un importante paso para organizar el cierre de la temporada 2019/2020 en el denominado fútbol no profesional. Después de que el presidente Luis Rubiales se reuniera con la Comisión de Presidentes Territoriales de dicha entidad, se ha trasladado a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada la propuesta ya perfilada hace varias semanas para la finalización de la presente campaña. Y tal y como está la clasificación en la Segunda B, el Marbella se ratifica como uno de los candidatos a subir de categoría: puede hacerlo en tan solo tres partidos.

Aunque esta propuesta queda supeditada a la evolución de la pandemia del coronavirus y las recomendaciones de Sanidad y el CSD, la RFEF reitera que el formato de play off de ascenso, eliminando los descensos en esta temporada.

En cuanto al apartado de Segunda División B, categoría en la que milita el Marbella como segundo clasificado del grupo IV, la Federación detalla que las fases de ascenso quedarán determinadas de la siguiente forma:

Fase final play-off exprés – sede única – formato concentración – partido único

Fase final play-off – 3 eliminatorias – 14 partidos totales, jugándose el mismo sistema de competición dispuesto en normativa.

Para su desarrollo, el sistema de organización será este:

— 1ª eliminatoria: 8 partidos - 2 partidos 1º vs 1º // 4 partidos 2º vs 4º // 2 partidos 3º vs 3º

— 2ª eliminatoria: 4 partidos – sorteo según normativa entre los dos 1ºs restantes y los vencedores de los 6 partidos anteriores entre 2ºs, 3ºs y 4ºs.

— 3ª eliminatoria: 2 partidos – sorteo según normativa entre los vencedores de la 2ª eliminatoria.

Cabe a destacar que todos estos encuentros se realizarán a puerta cerrada, sin público, debida las "obligadas normas de cumplimiento" de las administraciones competentes en esta situación excepcional y en campo neutral. Las fechas y horas están aún por definir, pero la Federación sí ha remarcado que los horarios se acordarán en conjunto con cada sede territorial para salvaguardar la salud de todos los agentes participantes en los mismos.

Los campeones de cada grupo (Atlético Baleares, UD Logroñés, Castellón y Cartagena) se jugarán dos de las plazas de ascenso en solo una eliminatoria, y los perdedores tendrán que una nueva oportunidad enfrentándose al resto de equipos que superen la primera ronda eliminatoria. Si todo sigue según lo previsto, el Marbella jugaría en esa primera fase contra el cuarto clasificado de otro grupo y, si pasa, se realizaría otro sorteo con el que podría jugar contra cualquier otro club, incluidos los primeros de grupos que hayan perdido en la fase de campeones. Además del conjunto de David Cubillo, el resto de equipos clasificados son Ibiza, Cultural Leonesa y Barcelona B como segundos, Atlético de Madrid B, Bilbao Athletic, Sabadell y Badajoz como terceros y, por último, Peña Deportiva, Real Valladolid B, Cornellá y Yeclano, clasificados en cuarto lugar.

Fútbol femenino, categorías juveniles y fútbol sala

Más allá de la Segunda B, hay otros equipos malagueños enmarcados en este contexto federativo. En el caso de las categorías juveniles, la RFEF da por concluida la temporada y los ascensos se practicarán acorde a como queda la clasificación a día de hoy. Misma suerte corre el equipo femenino blanquiazul, que compite en la liga Reto Iberdrola. En la quinta posición del Grupo Sur, las jugadoras de José Herrera y Nati Gutiérrez quedan lejos de los puestos de ascenso a la máxima categoría femenina. Esta temporada, los equipos que subirán serán los actuales líderes de sus respectivos grupos: Eibar en el Norte y Santa Teresa en el Sur.

En el caso del Málaga Futsal, el equipo de Ettore Stecchini aún tiene opciones de subir de categoría y se la jugará en un play off de formato exprés como el anteriormente citado.