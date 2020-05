Los 600 millones que pueden hacer regresar a Mayweather

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. no tiene interés en regresar al boxeo profesional nuevamente, pero está abierto a la idea de tener más peleas que le den la oportunidad de "entretener y divertirse un poco".

El invicto Mayweather Jr., de 43 años de edad, que posee marca de 50-0, fue objeto de especulaciones acerca de salir de su retirada para enfrentar a Adrien Broner.

Los rumores se incrementaron cuando Mayweather Jr., mostró una serie de vídeos en los que se le ve ejercitándose, pero el peleador dijo que eran sólo para mantenerse en forma.

En entrevista con Fight Hype, dijo que "esos son sólo rumores", cuando se le preguntó si pelearía contra Boone.

Agregó que "Estoy retirado. Terminé con el boxeo. No está de más mantenerse en forma. Tu cuerpo es tu sien. Solo en el gimnasio manteniéndome en forma".

Dijo que "No es para el boxeo, solo para mí. Entrenar combatientes y divertirme durante esta pandemia (de coronavirus)".

La última pelea de boxeo de Mayweather fue en Las Vegas contra la estrella de la UFC, Conor McGregor, en agosto de 2017.

"Les digo esto, ustedes venden pequeñas arenas y hacen algunos números de bebés pequeños. No está mal, pero soy mayor y mucho más sabio, lo que significa que no quiero terminar como mi tío, ni como muchos boxeadores que no saben cuando colgar los guantes".

"No se debe pelear por todos los demás, sino por ti mismo. Incluso contra McGregor, fue inteligente de mi parte e inteligente de su parte. Porque si él no puede vencer a Mayweather, que intente compartir el anillo con él", dijo.

Indicó que "estuvo bien para que el pueda ganar más dinero que cualquier MMA o cualquier otro peleador. Incluso si lo hiciéramos nuevamente, es entretenimiento y negocios".

"Una vez más te diré, no estoy boxeando, en absoluto. Nada. Estoy retirado y amo mi vida. Disfruto de estar retirado", comentó.

El peleador dijo que "si veo una oportunidad donde puedo entretener y divertirme un poco y ganar 600 millones, ¿por qué no?".

"Si tuviera que volver y pelear ¿por qué pelear contra un boxeador que sólo puede vender unos pocos asientos? Me gusta enfrentarme a tipos que tienen países detrás de ellos", dijo.

Comentó que "si voy a hacer algo, tiene que valer la pena. En este momento no hay un número que valga la pena para volver al cuadrilátero y pelear contra estos jóvenes boxeadores y gastar mi cuerpo".

Dijo que "¿Estoy peleando contra estos jóvenes boxeadores? No. Estoy retirado. Estoy retirado del deporte del boxeo. Estoy entrenando, divirtiéndome y disfrutando la vida. No quiero nada".