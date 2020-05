El Marbella ofrece a sus abonados compensaciones por la cancelación de la fase regular

El Marbella Fútbol Club ha informado que, ante el anuncio oficial de la Real Federación Española de Fútbol de dar por finalizada la liga regular en Segunda División B a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, desea compensar a todos sus abonados con varias propuestas relacionadas con el importe de sus abonos, que esta temporada no han podido disfrutar por la suspensión de la competición.

Por un lado, el Marbella F.C. ofrece el descuento de la parte proporcional que corresponde a los cinco partidos de esta temporada 2019-2020 que no se han jugado en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas en la cuota total del abono de la próxima temporada 2020-2021.

Del mismo modo, en el caso de que haya aficionados que soliciten la devolución del importe correspondiente a los cinco partidos que no se han celebrado en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas durante esta temporada, el club reembolsará la parte proporcional de la cuota total. En tal caso, los abonados deberán solicitar dicha devolución de manera presencial en las oficinas del estadio del 01 al 15 de junio, incluido, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Por último, el club ofrece una tercera posibilidad uniéndose a la campaña "Pintemos Marbella con los colores de nuestras camisetas" ante el inminente Play Off que se va a disputar en el mes de julio. El abonado tiene la posibilidad de ir al estadio a comprar su camiseta del Play Off y se le descontará del importe total la parte proporcional de su abono que no ha podido disfrutar durante esta temporada.