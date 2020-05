El Trops Málaga busca pabellón para la próxima temporada

El Trops Málaga busca pabellón. El máximo representante de balonmano masculino de la ciudad no sabe a día de hoy en qué cancha entrenará y, ni si quiera, dónde disputará sus partidos de División de Honor Plata la próxima temporada. Esta interrogante ha surgido tras las manifestaciones del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, en las que aseguró que el pabellón José Luis Pérez Canca, feudo habitual del conjunto albiceleste, continuará reconvertido en hospital de campaña hasta el mes de febrero de 2021 "por si es necesaria su utilización en otoño e invierno por cuestiones sanitarias derivadas del Covid-19", reveló Imbroda durante una charla organizada la semana pasada por la Asociación de la Prensa Deportiva Malagueña.

Aunque el consejero recalcó que ya se encuentran trabajando "para reubicar a los equipos afectados en otras instalaciones" e insistió en que "no vamos a dejar a nadie en la estacada", lo cierto es que hay preocupación en el seno del Trops Málaga, toda vez que la pretemporada comienza a principios de agosto y durante ese mes, habitualmente, se juega la Copa de Andalucía, en la que participan los equipos de la región que militan en División de Honor Plata –Conservas Alsur Antequera, Cajasur Córdoba, Ars Palma del Río y el propio Trops Málaga– y el Ángel Ximénez-Avia de Asobal, mientras que la Liga regular, salvo sorpresa de última hora, se iniciará en septiembre.

Así pues, la inutilización del Pérez Canca como cancha deportiva hasta febrero obligará el traslado del Trops Málaga a otro escenario para la disputa de sus encuentros durante más de la mitad del campeonato liguero.

Respecto a este asunto, Alberto Camas, presidente de Trops, ha advertido que el problema de instalaciones deportivas en Málaga "no es de ahora", comentó. "Es cierto que lo estamos detectando en este momento en el que sabemos que Carranque va a seguir siendo un hospital de campaña hasta febrero, pero la falta de pabellones en la ciudad es una evidencia. Carranque viene siendo una instalación muy generosa con el deporte malagueño, pues absorbe muchísimas horas de entrenamientos y de partidos oficiales de varias clubes, no solo de balonmano, pero ahora se nos plantea un problema", manifestó Camas.

No obstante, el máximo mandatario del Trops Málaga confía en que se pueda buscar una solución pronto. "Me consta que el Ayuntamiento, porque así me lo han hecho saber, está intentando desarrollar un 'planning' con los pabellones que hay disponibles en Málaga y el de Ciudad Jardín tiene todas las papeletas de que pueda convertirse en la alternativa de Carranque. Vamos a ver cómo acaba todo esto", apuntó Alberto Camas, quien insistió en el hecho de que Málaga "ha crecido demográfica y deportivamente", subrayó. "Hay muchos clubes con cientos de niños en sus equipos de base que necesitan instalaciones y nos encontramos con la realidad de que no hay pabellones en la ciudad, y los que hay son antiguos y no cumplen con unos mínimos hoy día. Espero que todo esto nos sirva para ponernos las pilas y que las instituciones adapten la ciudad y las necesidades del deporte malagueño a la realidad actual", concluyó Camas.