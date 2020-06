Tres jugadoras del Rincón Fertilidad optan a estar en el All Star Team de la Liga Guerreras Iberdrola

Finalizada la temporada 2019-2020 de la Liga Guerreras Iberdrola tras 16 jornadas disputadas a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, la Real Federación Española de Balonmano abrió este martes las votaciones para elegir al All Star Team de este curso en la máxima categoría del balonmano femenino español. Los aficionados serán los grandes protagonistas a la hora de escoger a las mejores jugadoras en la votación oficial de la Liga.

Este All Star Team de la Liga Guerreras Iberdrola constará de once categorías -las siete posiciones clásicas, Mejor Defensora, Mejor Joven Promesa, Mejor Entrenador y MVP-, y en cada una de ellas se podrá votar entre tres jugadoras o entrenadores. El proceso de elección de nominados se ha realizado a través de una primera criba realizada exclusivamente por los entrenadores de los 12 equipos que han disputado esta temporada la Liga.

Cada jugadora o entrenador nominado contará con un vídeo que servirá como carta de presentación y como objeto para las votaciones tanto en la APP RFEBM como en las respectivas redes sociales de la Liga Guerreras Iberdrola.

Habrá hasta cinco vías para votar, y el resultado final se obtendrá a través de la suma de los siguientes porcentajes:

App RFEBM | Supondrá el 60% de los votos totales. Podrán votar tanto usuarios ya registrados como nuevos usuarios, cuya aplicación se puede descargar a través de iOS y Android.

Twitter | Supondrá el 10% de los votos totales. Se tendrán en cuenta la cantidad de 'retweets' que reciba cada vídeo subido al perfil oficial de la Liga Guerreras Iberdrola. En caso de empate, se atenderá al número de 'me gusta' de los vídeos implicados.

Facebook | Supondrá el 10% de los votos totales. Se tendrán en cuenta la cantidad de 'compartidos' que reciba cada vídeo subido al perfil oficial de la Liga Guerreras Iberdrola. En caso de empate, se atenderá al número de 'me gusta' de los vídeos implicados.

Instagram | Supondrá el 10% de los votos totales. Se tendrán en cuenta la cantidad de 'me gusta' que reciba cada vídeo subido al perfil oficial de la Real Federación Española de Balonmano.

YouTube | Supondrá el 10% de los votos totales. Se tendrán en cuenta la cantidad de reproducciones que reciba cada vídeo subido al canal de la Real Federación Española de Balonmano.

El periodo de votaciones comprenderá del 2 de junio al 8 de junio, y los resultados finales se publicarán en los días posteriores.

Entre las nominadas aparecen tres jugadoras del Rincón Fertilidad, la extremo izquierdo internacional Sole López, la extremo derecho brasileña Isabelle Medeiros y la primera línea Espe López. Además, también aparece en la categoría de centrales Silvia Arderius, recientemente fichada por las "panteras" del Super Amara Bera Bera.

El listado completo de nominadas es el siguiente:

Portería | Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria); Renata Arruda (Super Amara Bera Bera); Marisol Carratú (Mecalia Atlético Guardés).

Central | Silvia Arderius (Super Amara Bera Bera); Cecilia Cacheda (Liberbank Gijón); Carmen Campos (Mecalia Atlético Guardés)

Lateral Izquierdo | Laura Hernández (Balonmano Elche); Giulia Guarieiro (KH-7 Granollers); Magda Cazanga (Salud Tenerife)

Lateral Derecho | Esperanza López (Rincón Fertilidad Málaga); Lorena Téllez (Liberbank Gijón); Paulina Pérez Buforn (Mecalia Atlético Guardés)

Extremo Izquierdo | Jennifer Gutiérrez (Balonmano Elche); Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga); Ona Vegué (KH-7 Granollers)

Extremo Derecho | Adriana Cardoso (Super Amara Bera Bera); Isabelle Medeiros (Rincón Fertilidad Málaga); Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

Pivote | Eli Cesáreo (Super Amara Bera Bera); Ainhoa Hernández (Zubileta Evolution Zuazo); Kaba Gassama (KH-7 Granollers)

MVP | Giulia Guarieiro (KH-7 Granollers); Jénnifer Gutiérrez (Balonmano Elche); Renata Arruda (Super Amara Bera Bera)

Defensora | Elisabet Cesáreo (Super Amara Bera Bera); África Sempere (Mecalia Atlético Guardés); María Flores (Balonmano Elche)

Joven Promesa | Alba Spugnini (Rocasa Gran Canaria); Elba Álvarez (Aula Alimentos Valladolid); Lysa Tchapchet (Balonmano Elche).

Entrenador | Joaquín Rocamora (Balonmano Elche); Imanol Álvarez (Super Amara Bera Bera); José Ignacio Prades (Mecalia Atlético Guardés).