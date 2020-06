Jorge Garbajosa: "Nuestra intención es replicar en 2021 en Málaga el doble enfrentamiento entre España y Francia

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) ha tenido este miércoles la cuarta cita de los 'Encuentros Deportivos Online' con Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que ha afirmado que "Málaga es baloncesto" y ha hecho referencia al doble enfrentamiento entre las selecciones femenina y masculina de España y Francia: "Nuestra intención es replicarlo en julio de 2021 en Málaga".

Según el máximo responsable de la FEB, estos partidos preparatorios de las selecciones españolas para los Juegos de Tokio 2020 -aplazados a 2021-, "era algo en lo que habíamos trabajado muchísimo en conjunto con la federación francesa. Nuestra intención es replicarlo y si todo va bien estaremos en Málaga tanto chicos como chicas jugando". "Entre los problemas que pueden surgir está el que no transcurran las temporadas con normalidad y se muevan las competiciones y las ventanas. Nuestra idea es estar a principios de julio allí", ha confirmado.

En relación a la situación excepcional, Garbajosa ha señalado que "esta generación tiene que dar estabilidad al deporte y al baloncesto, y el baloncesto, en concreto, tiene que ofrecer ilusión y dar estabilidad a sus competiciones". "Hay incertidumbres, muchos escenarios posibles€ Nosotros tenemos objetivo de empezar a finales de septiembre con pabellones llenos, pero hay muchas variantes que en estos meses habrá que estudiar con los clubes", ha explicado en la charla, moderada por la vicepresidenta de la APDM, Laura Pérez Torres (Avance Deportivo), y en la que han participado los periodistas Cristina Mena (Canal Sur), Emilio Guerrero (Cope Málaga), Andrea Díaz (Málaga CF), Álvaro del Río (CB Marbella) y Enrique Sierra (PTV).

Asimismo, el presidente federativo ha apostillado que "tenemos que tomar decisiones pensando en el deportista, en su necesidad de retomar la forma física y poder efectuar entrenamientos con garantías para evitar contagios y lesiones. Estamos en una situación de absoluta excepcionalidad en la que priman los protocolos médicos y entendemos que la fase final de la ACB se ha organizado teniendo en cuenta las restricciones y dichos protocolos, porque la ACB trabaja con profesionalidad".

Además, y tras ser pregunta por el positivo del jugador de Unicaja Baloncesto, Francis Alonso, Garbajosa ha expresado que "lo normal es que no haya un contagio masivo, me consta que el protocolo es modélico y confió en el trabajo de los profesionales. Preocupación tenemos todos, pero al jugador no se le puede pedir otra responsabilidad que no sea jugar. Ellos quieren jugar al baloncesto".

En esta línea, ha subrayado que "existe disparidad entre la ACB y la FEB por los ascensos y descensos. Nuestra creencia es que el flujo de ascenso y descenso es la mejor solución, pero la disparidad de opiniones es grande. No obstante, las buenas relaciones de ambas entidades han permitido que el baloncesto haya crecido en los últimos años".

En escalafones inferiores, "hay clubes con muchos problemas y es el momento de echar una mano. Hay que hacer un esfuerzo, pero hay tener en cuenta que tras cuatro años hemos llegado a una situación en la federación de deuda cero, pero no tenemos reservas. Así, habrá que ayudar, pero sin poner en riesgo algo que ha costado cuatro años construir".

Sobre la ampliación de la liga femenina, con 16 equipos más, Garbajosa ha incidido en que "la federación apuesta por el baloncesto femenino de forma decidida y ahora tenemos la oportunidad de que otras comunidades y otros proyectos, con nuevos patrocinadores, tengan la posibilidad de tener visibilidad en el baloncesto femenino". "El proyecto es que el baloncesto femenino tenga en dos años tres competiciones de ¿16 equipos cada una? Y en concreto la tercera división aspira a bajar la edad para ayudar a que sigan jugando al baloncesto más niñas y que no se vayan a otros países o dejen el baloncesto", ha subrayado.

En tono local, el exjugador cajista ha recordado "que en 2006 todo tomó sentido. Mi fichaje por Unicaja fue una apuesta personal; venía de Treviso (Italia) y tenía otras opciones. Los comienzos fueron duros, pero cuando el equipo fue campeón de liga y copa en 2006 sentí que todo había merecido la pena. Pero el año fue de una exigencia extrema"

En cuanto al formato para culminar la ACB esta temporada, el presidente de la FEB ha afirmado que "todo resultado es posible, porque venimos de muchas incógnitas y tiempo sin jugar. La fase final de la liga ACB es un melón por abrir y cualquier equipo va a tener posibilidades y no puedo vaticinar una final porque llegan todos en situación excepcional y no quiero que se enfade nadie".

Sobre los Juegos de Tokio, ha confiado en la participación de Pau Gasol, "creo en él a ciegas", y ha alabado su determinación en estos tiempos tan difíciles "es un orgullo para el baloncesto español el compromiso que muestra Pau". Asimismo, ha apostado por la continuidad de los seleccionadores tras los Juegos. "Apuesto por Sergio Scariolo, pero hay que encajar muchas piezas. Pondremos buena voluntad para que continúe", ha especificado.

En referencia a las futuras elecciones para optar a la Presidencia de la FEB, Garbajosa ha confesado que "mi futuro profesional pasa por seguir en la federación. Tenemos un proyecto muy ilusionante, me gustaría tener cuatro años más para darle el perfil definitivo. Si no, me iría a mi casa de Málaga".

El evento online, que ha comenzado a las 19.00 horas y al que han asistido el presidente de la APDM, Antonio Rengel; el director de Comunicación de la FEB, Víctor Charneco o la periodista deportiva de Onda Cero y miembro de la asociación, Isabel Sánchez, ha sido retransmitido por Youtube en directo