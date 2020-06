¿Un play off a 2ª con público?

Falta un mes para que el balón vuelva a rodar en Segunda B. Los dieciséis mejor clasificados de los cuatro grupos saltarán al césped para disputar un play off diferente. Las eliminatorias se jugarán a 90 minutos. Los cuatro campeones tienen a un partido dos plazas de ascenso al fútbol profesional. Además, se hará en una sede única, Andalucía. Málaga, Marbella y Algeciras son las ciudades elegidas por la Federación Española para acoger esta fase de ascenso tan especial. El único ingrediente que falta para que la cita sea perfecta será la afición. El play off exprés se jugará a puerta cerrada. O no...

Las últimas noticias vienen a poner en duda una circunstancia que ya se había dado por cierta. Y es que aunque parecía descartada la presencia de espectadores en las gradas, a día de hoy gana fuerza la idea de que unos pocos seguidores puedan disfrutar de las eliminatorias.

La primera pista la daba el Consejo Superior de Deportes. Según informaba el diario digital Iusport, el CSD, que se ha mostrado en contra de abrir las puertas de los estadios de Primera y Segunda División, dejaba en manos de las Comunidades Autónomas la decisión de autorizar el acceso de aficionados en los recintos deportivos que acojan partidos de fútbol no profesional. Así, los aficionados del Marbella, equipo que optará al ascenso, están ahora en manos de la Junta de Andalucía. Será el gobierno andaluz el que decida si los campos que acojan el play off exprés pueden contar con espectadores en las gradas.

Y las primeras noticias al respecto son positivas. El mismo diario digital avanza que Andalucía permitirá hasta 1.500 espectadores en las gradas de cada uno de los partidos que pongan en juego los cuatro billetes de ascenso a Segunda División. Incluso si la crisis sanitaria sigue mejorando durante las próximas semanas y en vez de retroceder se avanza hasta la completa normalidad, se podría incrementar esa cifra.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el viernes una orden en la que se adoptan medidas para prevenir la salud pública y que entró en vigor ayer mismo, una vez superado el estado de alarma. Esta orden establece que los recintos deportivos al aire libre puedan reunir un aforo del 65% con un límite de 1.500 personas. Los responsables andaluces se reservan la posibilidad de aumentar esta cifra si esos eventos deportivos son de un especial interés para la región por su impacto deportivo, económico y social.

Los aficionados de los dieciséis equipos que disputarán a partir del 18 de julio la fase de ascenso a Segunda División deberán seguir atentos para ver todas las novedades respecto a presencia de público, y es que de golpe se les ha abierto la posibilidad de poder estar en las gradas de unos estadios que parecía que iban a permanecer cerrados a cal y canto.

Aunque no será en gran número, los conjuntos participantes también lo agradecerán, y es que todos ellos habían lamentado tener que saltar al campo sin el apoyo de sus seguidores. Sobre todo para el Marbella, porque jugar en casa y hacerlo sin el aliento de sus seguidores, habría minimizado de manera absoluta el factor campo.

De momento, los aficionados de los equipos aspirantes al ascenso empiezan a moverse buscando alojamiento y planteándose un viaje a la Costa del Sol que hace solo unas semanas era una utopía.