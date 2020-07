Los jugadores de la NBA podrán lucir mensajes reivindicativos en lugar de su nombre en la camiseta

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han acordado que los jugadores pueden portar mensajes reivindicativos en lugar de sus nombres en la parte posterior de sus camisetas durante los primeros cuatro días del reinicio de la liga norteamericana en el Walt Disney World Resort de Orlando.

Entre los mensajes aprobados, según confirma 'Los Angeles Times', se encuentran frases como 'Black Lives Matter' -Las vidas negras importan-, 'I Can't Breathe' -No puedo respirar-, 'Vote' -Vota-, 'Justice' -Justicia-, 'Stand Up' -Levántate-, 'Listen' -Escucha-, 'Listen to Us' -Escúchanos-, 'Say Their Names' -Di sus nombres-, 'Peace' -Paz-, 'How Many More' -Cuántos más'-, 'Education Reform' -Reforma educativa-, 'Liberation' -Liberación-, 'Equality' -Igualdad-, 'Freedom' -Libertad- o 'Enough' -Suficiente-.

También se podrá leer en las camisetas, en castellano, 'Sí Se Puede', así como 'Say Her Name' -Di su nombre-, 'Mentor', 'I Am A Man' -Soy un hombre-, 'Speak Up' -Habla más alto-, 'Ally', 'Anti-Racist' -Antirracista-, 'Justice Now' -Justicia ahora-, 'Power to the People' -Poder para la gente-, 'See Us' -Míranos-, 'Hear Us' -Escúchanos-, 'Respect Us' -Respétanos-, 'Love Us' -Ámanos- y 'Group Economics' -Economía grupal-.

Después de los primeros cuatro días, los jugadores podrán mantener los mensajes en sus camisetas con sus nombres debajo de su número, o renunciar por completo a los mensajes.

La NBA también tendrá el mensaje 'Black Lives Matter' impreso en las pistas en lugares destacados. La liga y el sindicato también están debatiendo otros planes para ayudar a los jugadores a usar mejor sus plataformas, incluida la incorporación de una serie de oradores invitados.

En el manual proporcionado a los jugadores para la reanudación de la temporada, la NBA declaró su intención de usar su regreso para dar voz a estos problemas. "Un objetivo del reinicio de nuestra temporada será utilizar la plataforma de la NBA para atraer la atención ante los problemas de injusticia social, incluida la lucha contra el racismo sistemático, la expansión de las oportunidades educativas y económicas en toda la comunidad negra, la promulgación de reformas policiales y de justicia penal significativas y promoviendo una mayor participación cívica ", señala la liga en la segunda página del manual.

"Estamos en conversaciones con la Asociación de Jugadores para desarrollar una estrategia integral sobre cómo la NBA, sus equipos y jugadores pueden abordar mejor estos importantes problemas sociales y posicionar de manera única a nuestra liga para impulsar la acción y crear un cambio significativo y generacional", concluye.

La temporada regular de la NBA se reanudará, con 22 equipos, el 30 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida). La actual campaña se había suspendido el pasado 11 de marzo, después de que el pívot francés de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo por COVID-19 justo antes del partido contra Oklahoma City Thunder.

Los equipos participantes serán Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Phoenix Suns y Washington Wizards.