El Trops Málaga cierra su plantilla para la próxima temporada

El Trops Málaga se ha movido con rapidez en el mercado y ya ha cerrado la que será su plantilla para la siguiente campaña. El conjunto albiceleste añade dos nuevos efectivos, el portero Gonzalo Marfil y el lateral izquierdo Antonio García, que se unirán a los 18 jugadores del platel malagueño. Ambos contarán con ficha del primer equipo y comenzarán la pretemporada a las órdenes de Daniel Ibáñez, pero jugarán en el filial de Segunda y en el juvenil de División de Honor, respectivamente.

Gonzalo Marfil inició su formación deportiva en el Club Deportivo Maristas. En su etapa de juvenil, fue jugador del Puertosol, equipo con el que logró un campeonato de Málaga y disputó un intersector con la selección andaluza. Durante la temporada siguiente militó en el Balonmano Málaga, con el que se proclamó campeón de la Liga andaluza, un campeonato del intersector y séptimo de España. La pasada campaña debutó en la categoría sénior con el Málaga Norte de Segunda Nacional. En su presentación, el portero admitió que llegar al Trops es todo un reto: "Es, sin duda, un salto muy grande, pero lo afronto con mucha ilusión, porque es lo que siempre he querido. Me gustaría triunfar en este equipo, así que voy a darlo todo", indicó el que será tercer portero del cuadro albiceleste de División de Honor y habitual del filial de Segunda Nacional.

Por su parte, el juvenil Antonio García Romero, también comenzó su andadura en el mundo del balonmano de la mano de Maristas. En 2018, siendo cadete, pasó a formar parte del Balonmano Málaga, entidad de la que procede, y ha sido seleccionado por el combinado malagueño y andaluz en varias ocasiones. El lateral se mostró muy feliz en su presentación con el equipo: "Cuando mi familia me dijo la posibilidad de ir al Trops, no me lo pensé dos veces. Estoy muy contento por empezar una nueva aventura en este equipo. Voy a compartir vestuario con jugadores de mucha calidad, algo que me emotiva para seguir aprendiendo. Sinceramente, estoy muy feliz por acabar mi etapa base en este gran club", concluyó el joven lateral.

La escuadra malagueña estará formada por: los porteros Fran Alarcón, Jorge Oliva y Gonzalo Marfil; los extremos izquierdo Curro Muñoz, Adrián Portela y Caue; los extremos derecho Edu Moledo y Zapico; los pivotes Álvaro Armada, Javi Artés y Rubén Etayo; los laterales izquierdo Álvaro Cabello, Carlos González, Henrik Kahr y el juvenil Antonio García; los laterales derecho Álvaro Quintana, Javier Lamarca y Pablo Fernández; y los centrales Agustín Vidal y José Antonio Consuegra.