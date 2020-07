Setién: "Llevo buscando soluciones desde que llegué"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, confesó que está "buscando soluciones" desde que llegó al banquillo culé y que una puede ser hacer que se entiendan Messi, Suárez y Griezmann, aunque reconoció que este miércoles no les salió un gran partido en la victoria (1-0) sobre el Espanyol.

"Seguramente, no hemos hecho un gran partido, nos han dificultado mucho la defensa que ha hecho el Espanyol. Ha sido muy intensa, no hemos encontrado espacios ni hemos tenido precisión para manejarnos ahí dentro. Han salido también con peligro", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El duelo en el Camp Nou volvió a tener el tridente culé, devolviendo la titularidad al delantero francés. "Llevamos buscando soluciones desde que hemos llegado, sabiendo cómo juega el rival. Es verdad que no ha sido el partido del Villarreal, pero la defensa tampoco fue tan intensa", afirmó.

"Tratas de buscar soluciones y esta es una, veremos si al final optamos por esto o por otras fórmulas en los partidos que quedan", añadió. El técnico azulgrana insistió en que el Espanyol, que confirmó su descenso, no lo puso fácil. "Ha sido muy difícil, ellos han hecho un gran trabajo. Con tanta gente ahí no es fácil", dijo.

Además, Setién valoró las rojas, una para cada equipo. "En la nuestra he visto que Ansu ha llegado al balón, pero he visto que ha ido a la disputa del balón. Y la otra he visto una entrada seria, que si ha expulsado en la primera la otra también merecía la tarjeta. Eso ha generado espacios", confesó.

Por último, el técnico del Barça no entró a pronosticar un posible tropiezo del líder Real Madrid. "No es asunto nuestro. Hemos ganado y trataremos de ganar los tres partidos que quedan lo que haga el Madrid ya lo veremos", finalizó.