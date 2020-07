Lorena Liñán , la eterna capitana, regresa al Asisa Alhaurín de la Torre

Tras una temporada vistiendo la camiseta del Unicaja Femenino en Liga 2, la marbellí cambia su rumbo y volverá a su club de origen, el Asisa Alhaurín de la Torre. La jugadora, de 37 años, militó durante seis temporadas en el club alhaurino, con el que consiguió el ascenso a la Segunda División del baloncesto femenino. El equipo dirigido por Francis Tomé prepara un nuevo proyecto en el que la alero será una pieza muy importante para la consecución de sus objetivos en Primera Nacional: "Aportará veteranía en un conjunto que buscará igual que en esta temporada inacabada un juego rápido e intenso, para el que Lorena está sobradamente preparada por su imponente preparación física", explicó el club.

La temporada de Liñán en el conjunto cajista no fue tan fructífera como se esperaba. La marbellí sufrió varios contratiempos debido a algunas molestias físicas. A pesar de esto, fue una pieza fundamental en determinados momentos para el gran juego que demostraron las chicas de Unicaja en su regreso a Liga Femenina 2. Para esta nueva temporada, su compañera y ya ex entrenadora, Lorena Aranda, no contaba con ella para la temporada 2020/2021 en la que el conjunto de Los Guindos buscará el ascenso a Liga Femenina 1.

El Alhaurín de la Torre confirmó a través del comunicado oficial del fichaje de Liñan, que "importantes jugadoras del club han renovado y serán el núcleo duro de un equipo con todas las aspiraciones". Además, el conjunto alhaurino también cuenta con varias incorporaciones para la siguiente campaña y muchas de las jugadoras, además de la alero marbellí ya se están entrenando en el pabellón de El Limón.