De la Torre: "Si hubiera nuevos dueños para el Málaga me gustaría que fueran serios, solventes, honestos y que apuesten por el club"

El alcalde de Málaga fue el protagonista de la sexta cita de los 'Encuentros Deportivos Online' de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) ha tenido este viernes la sexta cita de los 'Encuentros Deportivos Online' con Francisco de la Torre, alcalde del Ayuntamiento de Málaga, quien ha afirmado que "si hubiera nuevos dueños para el Málaga me gustaría que fueran serios, solventes, honestos y que apuesten porque el club tenga éxito, porque sería el éxito de la ciudad".

En esta línea, De la Torre ha hecho hincapié en que la clave es "que no pretendan usar al club como plataforma de negocios ni personal, que quieran que triunfe la entidad. Gente que reconozca la potencialidad de nuestra ciudad y nuestra provincia, que esté enamorada de Málaga. Que quiera que el club suba a Primera".

De hecho, "hay grupos solventes interesados en hacerse con la propiedad del club y más de uno y de dos se han dirigido ya al administrador", ha declarado el primer edil, quien ha subrayado que "el Málaga vale menos ahora que hace unos años, pero sigue teniendo un valor residual. Los propietarios no han estado a la altura en estos meses atrás. Su actuación ha perjudicado al club y a la ciudad. Por lo que hay que buscar la salida para que las cosas vayan bien jurídicamente. Me gustaría que fuera más rápido, pero la justicia es así", ha declarado.

Con respecto a la situación deportiva, De la Torre ha apostillado que "no contemplo un escenario con el Málaga en Segunda B, estoy seguro de que nos vamos a mantener. Y el club no desaparecerá bajo ningún concepto, esta administración nos da la tranquilidad necesaria para que el objetivo sea que el equipo aspire el año que viene a subir a Primera".

Asimismo, La Academia ha sido otro de los temas principales tratados por el alcalde de la capital costasoleña: "No se revocará ninguna concesión de La Academia, no queremos complicarle la vida al Málaga porque es bueno que el camino recorrido no se pierda y debemos apoyar pensando en el futuro y la necesidad de que el equipo tenga siempre una cantera".

En cuanto al Unicaja CB, el primer edil ha apostillado que "ha hecho una temporada con luces y sombras y queremos que tenga mayoría de luces. El esfuerzo que están haciendo me da confianza y el baloncesto siempre te da sorpresas" durante la charla moderada por la periodista Cristina Mena (Canal Sur) y en la que han participado Dani Marín (El Desmarque), Javier Bautista (Cadena Cope) y Félix Godoy (Málaga Hoy).

Asimismo, De la Torre ha hecho un llamamiento a la estabilidad y a que "no vamos a perder nada, seguiremos haciendo eventos y aprovecharemos los seis meses que se ha prolongado la Capitalidad Europea del Deporte de Málaga en 2020". Como ejemplo ha destacado el doble enfrentamiento de las selecciones absolutas masculinas y femeninas de baloncesto de España y Francia "que se disputará de manera aplazada antes de los Juegos".

De la Torre también ha hecho referencia a determinadas infraestructuras deportivas: "La situación del Pabellón del Puerto de la Torre nos tiene frustrados y se solucionará en cuanto tengamos todos los informes técnicos. Buscaremos la manera de que haya pabellones para que jueguen los que no pueden hacerlo".

El evento online, que ha comenzado a las 14.00 horas y al que han asistido Laura Pérez Torres, vicepresidenta de la APDM y Raúl Romero, delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Balonmano, ha sido retransmitido por Youtube en directo gracias al patrocinio de la Obra Social La Caixa, Málaga 2020, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Ayuntamiento de Cártama, Cervezas Victoria, Famadesa, Trops, Coca Cola y Restaurante Bagazo.