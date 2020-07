Un año sin Diego Carrasco

La fecha del 18 de julio siempre estará asociada en el deporte malagueño al recuerdo a la figura de Diego Carrasco. Hace ahora justo un año, el técnico malagueño se fue de repente. Un adiós trágico e inesperado del alma mater del balonmano femenino en Málaga.

Diego estaba en su mejor momento como técnico, con un proyecto deportivo entre las manos en el Rincón Fertilidad que no dejaba de crecer. Junto a su compañera de fatigas, la presidenta Pepa Moreno, junto a Manolo Rincón, apoyando en lo económico, y junto a Carmen Morales, la expresidenta en la sombra, formaba un cuarteto claramente ganador.

No ha pasado un solo día de estos últimos 366, desde el 18 de julio de 2019, en el que Diego no haya estado presente en el día a día del que siempre será su club. Con el eslogan "Jugamos por ti", Diego ha sido esta temporada recién terminada uno más en cada victoria y en cada derrota. En cada entrenamiento y en cada viaje. En cada momento de felicidad y en cada momento de zozobra. Un apoyo para todos y todas a pesar de no estar presente en cuerpo, aunque sí en alma.

Ha sido muy difícil acostumbrarse a llegar a Carranque y no ver su sonrisa y su figura en la banda dirigiendo a sus chicas. Ha sido difícil no juntar en la misma frase las palabras "Rincón Fertilidad" y "de Diego Carrasco". Ha sido muy difícil olvidar esas charlas de mitad de semana sobre el partido que venía el sábado o las de después del partido del fin de semana explicando lo que había pasado en los 60 minutos de juego.

Un año después de su inolvidable adiós, el club sigue en lo deportivo su camino con ansia de seguir creciendo y de darle más pronto que tarde el homenaje de un título por el que Diego tanto luchó toda su vida en el banquillo malagueño. El Rincón Fertilidad tendrá este próximo curso cuatro opciones de levantar un trofeo... si la pandemia del coronavirus no frustra los planes. La Copa de la Reina de Alhaurín en septiembre será la primera opción, la Liga Guerreras, la Copa de 2021 y la competición europea, los otros tres retos de sus chicas.

Todo lo que se consiga llevará su firma desde el cielo. Porque el Rincón Fertilidad es hoy lo que es porque Diego quiso que así lo sea. Sin su trabajo de casi dos décadas no existiría este proyecto deportivo que es envidia del balonmano andaluz y de todo el deporte femenino atonómico. Un legado de incalculable valor que no deja de hacer todavía más grande su recuerdo, un año después.

Gracias por todo coach. Siempre en la memoria y en el corazón, eterno Diego Carrasco Becerra.