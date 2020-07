La Peña Deportiva despierta al Marbella del sueño del ascenso

El Marbella FC dice adiós al sueño del ascenso a primeras de cambio. El club blanquillo tenía toda ilusión puesta en este play off para subir a LaLiga SmartBank, pero el Peña Deportiva tumbó las opciones blanquillas en la primera eliminatoria. Los de Santa Eulalia sorprendieron en el primer minuto de juego, se pusieron por delante y supieron resistir el empuje costasoleño durante muchos minutos. Y cuando mejor estaban los de Cubillo asestaron una segunda cornada a los 55 minutos que ya fue definitiva.Decepción mayúscula para un equipo que había puesto todo para regresar a Segunda División este curso.

Los jugadores marbellíes llevaban semanas esperando este play off, y quizás ese ansia le pudo jugar una mala pasada. Las ganas de que echara a rodar el balón eran infinitas en los blanquillos, pero solo un minuto después del pitido inicial llegó un mazazo que sentó como una enorme losa. La Peña Deportiva hacia saltar la sorpresa en el Marbella Football Center tras un contragolpe finalizado por Fran Núñez. No podía empezar peor el choque. Imposible.

La única noticia positiva para los de David Cubillo era que tenían todo el encuentro para dar la vuelta a un partido que se había puesto cuesta arriba. El gol de los de Santa Eulalia obligaba a exponerse más y tomar más riesgos en busca del empate. Y el Marbella lo asumió y desde ese momento se fue a por la igualada. A los cinco minutos de partido, Manel perforaba la portería ibizenca, pero el tanto era anulado por fuera de juego. A partir de ahí, los locales empezaron a cercar la portería rival y gozaron de varias buenas oportunidades que pudieron ser el empate, incluso llegaron a reclamar un posible penalti a poco del descanso, pero el encuentro llegaba a su ecuador con el Marbella por debajo en el marcador y con el sueño del ascenso en serio peligro.

El Marbella era consciente de ello y salió de vestuarios a tumba abierta. Nada más comenzar el segundo acto dispuso de dos ocasiones consecutivas que no se transformaron en el tanto del empate por muy, muy poco. El partido era ya un monólogo del Marbella, aunque el gol seguía resistiéndose. A los 53 minutos llegó otra ocasión clamorosa para los blanquillos que se estrelló en el palo.

Y cuando más apretaba el Marbella, que había salido con otra cara tras el descanso, llegó el segundo y definitivo mazazo. Tras un rechace, Rocha batía a Wilfred y dejaba al conjunto costasoleño al borde la eliminación.

Tenía todavía más de media hora por delante el Marbella para meterse de nuevo en la eliminatoria, pero no fue capaz ni de recortar distancias para dar emoción a los minutos finales. Y no será porque no lo intentaron. No fue el día, sin más. Todo lo que intentaba no salía y las ocasiones seguían marchándose fuera por poco.

El día que no podía fallar, el Marbella tiró por tierra una temporada en la que tuvo el ascenso al alcance de la mano. El proyecto continúa, no queda otra que seguir intentándolo la próxima campaña. Pero la desazón que hoy sienten los blanquillos tardará unos días en desaparecer. Es momento de levantarse y pensar desde ya en conseguirlo dentro de un año.