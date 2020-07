David Velasco vuelve al UMA Antequera

El conjunto universitario realiza su primer fichaje de la temporada y recupera al ala zurdo David Velasco. El malagueño llegó al plantel verde en el verano de 2016, procedente del Atlético Carranque, para formar parte del equipo tras su debut en Primer División. Una campaña más tarde, volvió a disputar minutos con asiduidad en la categoría de plata del fútbol sala nacional y participó en la segunda vuelta de la entidad a la élite. Finalizado la consecución de este éxito, en junio de 2018, el malagueño puso fin a este periodo vistiendo la elástica verde para regresar al Atlético Carranque y luego probar suerte en el Virtus Rutigliano.

Durante su experiencia en Italia, el ala firmó una gran temporada con un total de 25 goles en el campeonato doméstico y 3 en Copa Divisione. Ahora, con el cuadro antequerano de regreso al primer escenario competitivo, Velasco podrá debutar en él y acometer otro avance en su trayectoria deportiva. "Con muchas ganas de volver a casa y demostrar lo que valemos en la mejor categoría del mundo". Manuel Luiggi Carrasco "Moli" tendrá de nuevo a sus órdenes a un jugador con ganas de ofrecer un alto rendimiento en esta segunda oportunidad que se le presenta tras su paso por una Liga extranjera. "Me ha servido mucho para crecer como futbolista, persona y ha sido un punto positivo en mi vida", resaltó

La nueva incorporación de la formación universitaria no esconde que se enfrenta a un importante desafío en su retorno a casa y quiere poner al servicio de sus compañeros sus cualidades para cumplir con el nuevo objetivo de lograr la permanencia. "Muy motivado, con muchas ganas de volver y, como he dicho antes, esta es mi casa. A demostrar lo que valgo y a por todas. Soy un jugador rápido y de equipo que le gusta tener la pelota siempre. Me defino como un encarador también".