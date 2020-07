"Tenemos equipo para estar entre los tres primeros clasificados de la Liga"

El entrenador del Rincón Fertilidad ve a su plantilla con posibilidades de poder mantenerse en los puestos altos de la tabla y asegura que volver a competir en Europa es todo un sueño para el equipo costasoleño.

El Rincón Fertilidad, que comenzará su pretemporada el 27 de julio, ya tiene puesta la mirada en una campaña que, seguro, será muy especial para las malagueñas. El conjunto malagueño ha reajustado su plantilla para afrontar una temporada en la que disputarán la Copa de la Reina, la Liga Guerreras Iberdrola y, por una decisión de última hora, la EHF European Cup.

Suso Gallardo, entrenador del Rincón Fertilidad, ha atendido a La Opinión para explicar cuáles son los retos que se marca su equipo este año y cómo afrontan esta nueva campaña, tras cinco meses sin jugar.

¿En qué se han basado para formar la plantilla de este año y qué objetivos se marcan?

Queríamos darle un toque nacional al equipo. Es la primera vez que tenemos solo dos jugadoras extranjeras, que son Rocío Campigli e Isabelle Medeiros, que ya llevan tres años con nosotras y las sentimos como de la casa. Queremos confiar en la cantera, en el club de base que tenemos y en la cantera andaluza, así como en la española, con jugadoras consagradas como Silvia Ardeirus o Sara Bravo. Creo que el proyecto del club y la línea a seguir es muy buena y estoy muy contento con la plantilla que hemos formado. En cuanto a los objetivos lo primero es que nos dejen competir y luego luchar por lo más alto. Tenemos equipo más que suficiente para estar entre los tres primeros clasificados de la liga si nos respetan las lesiones y, por qué no, luchar por algún título.

El primer reto de la temporada será la Copa de la Reina en Alhaurín de la Torre, ¿es este primer torneo una toma de contacto, o están decididos a ir a por el triunfo?

Es complicado, es un torneo oficial y además en nuestra casa. Aun así, después de casi cinco meses de parón, hay que ir con pies de plomo. Tenemos que ver como llega el equipo y como avanzamos en la pretemporada. Paso a paso ya que la liga es larga y no podemos centrarnos en intentar ganar un torneo que, al fin y al cabo, son tres días. Es muy especial y vamos a ir a competirla, y más jugándose en casa, pero tenemos que ir semana a semana y, sobre todo, trabajar mucho el aspecto físico para llegar en las mejores condiciones.

Este año la liga comienza el 12 de septiembre y desde ese momento se enfrentarán a una temporada que será diferente debido al cambio de formato, ¿Cómo ve el calendario que les espera a tus chicas para la temporada 20/21?

La Federación, a causa de los acontecimientos provocados por el coronavirus, decidió ascender a cuatro equipos y no descender a nadie y ha dividido la liga en dos grupos. De aquí a marzo nos estamos jugando no solo estar en el grupo de arriba, si no también, arrastrar puntos para poder estar en los puesto más altos de la clasificación. Todo ello con previas de la Copa de la Reina, salvo que nos clasifiquemos de forma directa, más la competición europea. Es un calendario exigente, pero luego tenemos muchos parones. Tenemos ya previstos varios partidos para los meses de noviembre y diciembre, con la intención de no perder el ritmo físico.

Hace apenas unos días, la Federación Española de Balonmano confirmó que el Rincón Fertilidad jugará en Europa este año, ¿qué se siente al volver al panorama continental? ¿Cambia esto la hoja de ruta de esta temporada?

Obtuvimos la plaza que nos correspondía en Europa tras la renuncia del Gijón. La presidenta y el vicepresidente decidieron que sí que deberíamos jugar la competición y nosotros deportivamente estamos encantados. Además es un torneo con el que tenemos una pequeña espinita, hemos competido dos años y los dos nos hemos quedado en cuartos, a la puertas de las semifinales y para nosotros es un sueño. Es verdad que el calendario se hace más exigente, pero el hecho de poder competir en europa es un sueño, será más trabajo para nosotros, pero es un orgullo volver a la competición.

Por último, si pudiese mandarle un mensaje a la afición, ¿qué les diría?

Tan solo que espero que pronto podamos disfrutar del balonmano y, sobre todo, que vengan a apoyarnos. No podemos prometer que vayamos a ganar nada, pero sí que vamos a luchar desde el minuto cero. Tenemos una gran plantilla y seguro se van a divertir.