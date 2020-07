"Toda jugadora de pádel sueña con este momento alguna vez en su vida"

La malagueña cuenta cómo se sintió tras lograr el récord de ser la palista más joven en ganar un Open y detalla sus planes para encarar el próximo torneo que disputará nuevamente con su pareja de competición, Marta Ortega.

El mundo del deporte es uno de los más sacrificados que existen. Cientos, miles de deportistas luchan día a día por llegar a lo más alto, pero solo unos pocos llegan a la cima y consiguen que su nombre sea recordado.

Este es el caso de Bea González, una joven malagueña, jugadora de pádel que a sus cortos, pero bien aprovechados, 18 años ha logrado ganar un Open del World Padel Tour. Esta victoria es doble, ya que se ha convertido en la jugadora más precoz de la historia en conseguir un hito como este.

A penas unos pocos días después del triunfo y casi con la sensación de aún no haber asimilado lo ocurrido, la paleña habla con La Opinión para contar cómo se preparó para este torneo y cuáles son sus planes de futuro.

El pasado domingo, en el Open de Madrid, se convirtió en la jugadora más joven de la historia en alzar un trofeo como este. ¿Qué se siente?

Es una sensación increíble, todo jugador de pádel sueña con este momento alguna vez en su vida. Me siento súper afortunada de todo lo que está ocurriendo.

¿Ha sido difícil preparar el torneo tras tantos meses en confinamiento? ¿Cómo ha conseguido alcanzar un nivel tan alto?

Ha sido una época muy difícil, tanto física como emocionalmente. Ver día a día en las noticias las desgracias que iban ocurriendo ha sido muy triste. El no poder competir, entrenar o simplemente salir a dar un paseo ha sido complicado, pero al final te vas adaptando a las circunstancias que tienes. En mi caso, he estado haciendo físico todos los días y en cuanto nos dejaron salir a entrenar, cogí la pala y me metí en pista.

Al finalizar el torneo habló sobre Marta Ortega, ¿qué significa tenerla como compañera en este logro? Sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto es a medio-largo plazo.

Para mí tener a alguien como Marta a mi lado es todo un privilegio, es una jugadora muy completa. Nos ayudamos mucho la una a la otra y pienso que eso es la clave para que todo funcione correctamente.

La próxima cita del World Padel Tour será el Adeslas Open en agosto, ¿cuál es el plan a seguir para estas semanas? ¿Se ve con posibilidades de repetir triunfo?

Mi plan es el mismo que hasta ahora: entrenar y entrenar. Es la única forma de llegar bien a la competición. Ojalá se nos dé igual de bien que este último torneo, tenemos más ganas aún si cabe de volver a competir.

Ahora se ha convertido en el presente del papel nacional y malagueño, pero ¿cuál es su sueño a cumplir? ¿Qué metas se pone a nivel profesional?

Mi sueño a largo plazo es llegar a ser la número 1 del mundo. Pero algo que me parece aún más importante es el disfrutar del camino, de las victorias y las derrotas... De todos los momentos que este deporte nos regala.