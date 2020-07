LaLiga acuerda suspender definitivamente el Dépor-Fuenlabrada y que el Elche juegue el 'play off'

LaLiga emitió este domingo un comunicado con el que pretende resolver la temporada regular de Segunda División suspendiendo definitivamente el Deportivo-Fuenlabrada, aplazado el pasado lunes por los positivos por coronavirus en el equipo madrileño, y otorgando al Elche la plaza de play off que quedaba pendiente de adjudicar. LaLiga no se pronuncia sobre cómo se resolverán los descensos después de su decisión del pasado lunes, consensuada con la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, de posponer solo el partido de Riazor y mantener el resto tal y como estaban previstos, lo que originó una adulteración de la competición.

El Deportivo, que anunció que llegaría incluso hasta la justicia ordinaria si fuese necesario para defender sus derechos, está estudiando toda la situación y no descarta emitir este domingo un comunicado oficial para mostrar su postura. Este acuerdo de LaLiga debe contar con el visto bueno del Comité de Competición de la RFEF para poder aplicarse.

"Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los playoff de ascenso a LaLiga Santander", expone el organismo presidido Javier Tebas.

Poco antes de la nota informativa de LaLiga el Fuenlabrada emitía un comunicado en el que manifestaba su "plena disposición" a disputar el partido cuando fuese posible, pero que "en caso de que las instituciones deportivas autorizadas no consideren viable, en tiempo y forma, la disputa del partido, el CF Fuenlabrada acabará la decisión que tomen las mismas".

LaLiga manifestó a continuación su "absoluto agradecimiento a la generosidad deportiva demostrada por el Fuenlabrada" al acatar la decisión de suspender definitivamente el encuentro, lo que derivó en un segundo comunicado del equipo madrileño para expresar que "el Fuenlabrada NO 'renuncia' a jugar el partido ante RC Deportivo".

El club presidido por Jonathan Praena insiste en su "disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos". Además, entiende que "LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión".

"La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD. El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos. El CF Fuenlabrada no se considera fuera de play off y queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes, sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto", añade el texto del Fuenlabrada.