Víctor Moreno toma las riendas de la dirección deportiva del Marbella FC

El conjunto costasoleño prepara una renovación completa en la entidad. El primer paso fue presentar su nuevo estadio y, ahora, los blanquillos anuncian la llegada de Víctor Moreno como nuevo director deportivo del club para las próximas tres temporadas. Moreno ya ocupó este cargo en el Albacete y el Lugo y, hasta el mes de febrero, desempeñó sus funciones en el Tenerife, equipo de la LaLiga Smartbank.

Moreno llega para sustituir a Marcos López, que estaba ejerciendo esta función hasta la actualidad y que continuará como director general adjunto en Best Of You y asesor del Marbella F.C. Según el club, esta medida se toma "en el ámbito de crecimiento del club y refuerza la parcela deportiva de nuestra institución para seguir peleando por el claro objetivo de ascenso a Segunda División".