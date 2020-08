Camisetas solidarias contra el VAR

Cuando hace dos años el VAR entró en el fútbol español, se pensó que sería el fin de las polémicas arbitrales. En un principio, apareció como una herramienta que haría del fútbol un deporte más justo, se suprimirían los errores garrafales y ya no se hablaría de beneficiados y perjudicados. Sin embargo, el panorama es muy distinto. Las críticas están a la orden del día y el clamor popular ruega por una remodelación de los protocolos actuales.

Así es como surge la iniciativa llevada a cabo por el periodista de COPE y claro activista en contra del VAR, Pedro Martín. Él mismo ha creado unas camisetas con el lema «Varcacafuti» para protestar por el daño que este le está haciendo al fútbol español. Todo comenzó como una pequeña iniciativa, una simple anécdota en la que crearía una prenda para aquellos que se identificasen con su pensamiento. Sin embargo, la gente se empezó a interesar por sus camisetas y decidió venderlas con el fin de ayudar a una buena causa. «La iniciativa tiene una doble vertiente, una protesta en contra de un sistema que ya sabemos que no va a cambiar y luego poder sacar algo de dinero para ayudar a la provincia de Málaga. Por cada camiseta que se venda, un euro irá destinado al banco de alimentos Bancosol», manifiesta el propio periodista.

La protesta de Pedro Martín comenzó en el año 2018, cuando el VAR apenas acaba de llegar al mundo del fútbol. «Cuando se instaló en el Mundial de 2018, yo ya avise a mis compañeros de que no se estaban dando cuenta de las cosas negativas que tenía. Antes se podía entender que el arbitro no viese la jugada, pero ahora no se entiende. Si ahora no se toma una determinación es más injusto que antes, porque la han visto sí o sí». Para el locutor deportivo de COPE, el VAR tiene algunos beneficios, pero las consecuencias que provoca en el juego hacen que los aspectos positivos queden eclipsados: «El VAR tiene cosas buenas y malas, es evidente. Valorando los pros y los contras, te das cuenta que pesa más lo negativo. Bajo la justificación de 'vamos a evitar errores', se para el juego, no puedes celebrar los goles, no puedes celebrar cuando se para un penalti, la función del arbitro ha quedado en un plano secundario y la función de los asistentes ya no vale para nada. Perjudica más que beneficia».

El único objetivo que persigue Pedro Martín con esta campaña es tratar de llegar a las altas esferas del fútbol, tratar de hacerles llegar el mensaje de que algo tiene que cambiar: «Yo lo que quiero es que los encargados de este sistema, la FIFA o la gente implicada, haga las modificaciones necesarias para que se convierta en una herramienta útil para el fútbol y no destructiva. La filosofía de los deportes europeos es que se juegue el mayor tiempo posible, ya que eso favorece al espectáculo. Pero, si están continuamente parando se rompe el ritmo y destruye el fútbol. Esas son las cosas que hay que intentar que no se produzcan. Tienen que crear un protocolo en el que el VAR intervenga menos y solo para cosas evidentes», finaliza el periodista, cuya iniciativa ya ha empezado a contribuir a la recaudación de Bancosol Málaga.