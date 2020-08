Javier Añón, el eterno capitán, renueva con el Marbella

La reestructuración del Marbella FC no podría continuar de otra forma que no fuese con la renovación de Javier Añón. Tras el cambio en los despachos con la llegada de Víctor Moreno, y en el banquillo, con la incorporación de Jose Manuel Aira como nuevo entrenador, era el turno del emblema del club. Añón, a sus 33 años, ha renovado con el club hasta el final de la temporada 20/21. Durante su presentación el jugador afirmó ser: "la persona más feliz del mundo porque puedo luchar por todo con el equipo de mi ciudad".

El mediocentro cumplirá su duodécima temporada en el Marbella FC, el equipo de su vida, con el que ha jugado 243 partidos, anotando 56 tantos. Además, se posiciona como el tercer jugador de la historia del club con más partidos disputados y goles logrados en Segunda División B. Todo un referente, un ídolo para la afición marbellí que seguirá un año más vistiendo la camiseta blanca para lograr el deseado ascenso a Segunda División.

El jugador agradeció al club la confianza depositada en él: "Para mí es muy importante que cuentan conmigo en la parcela deportiva". "He dicho otras veces que me habría gustado jugar en otras categorías, pero llevo muchos años en el club de mi ciudad y me siento muy feliz", afirmó.

El director general del club, Héctor Morales, explicó que Añón renueva por una temporada pero que "podrá estar aquí hasta que quiera" porque es un "emblema" para la entidad. "Solo podemos agradecerle su trabajo e implicación durante tanto tiempo". Por su parte, el nuevo director deportivo, Víctor Moreno, ha explicado que el capitán es una persona "que siente el proyecto y el escudo", pero insistió en que también es "una cuestión deportiva", porque ven en él condiciones "tanto de vestuario como de campo que nos pueden ayudar a ser mejores". "Puede ser un jugador importante y queremos que sea protagonista, no solo un referente en la historia de la entidad", finalizó.