El fútbol sala estalla contra la RFEF

El momento del estreno del Besoccer CD UMA Antequera en Primera División parece que se va a retrasar más de lo esperado. La fecha de inicio prevista para el comienzo de la temporada 20/21, estaba fijada en el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, pero la inexistencia de un protocolo elaborado por la Real Federación Española de Fútbol para mantener la seguridad de los equipos ante el COVID, ha hecho que los clubes exploten.

El pasado martes, 11 de agosto, 13 equipos de Primera División, entre los que se encontraba el conjunto universitario y 10 de Segunda se reunieron de forma telemática para abordar la falta de comunicación y de responsabilidad por parte de la Federación. La organización emitió un comunicado el lunes en el que informaba de la elaboración de un "Plan Transversal avalado por los poderes públicos que ofrezca esas garantías sanitarias y jurídicas para los clubes". Este mensaje enfureció a los equipos de las diferentes categorías que reclamaron una respuesta clara un plazo de 48 horas.

Ante esta incertidmbre, los clubs han enviado a la RFEF "un requerimiento para que en el plazo máximo de 48 horas les comunique si la competición tendrá inicio el próximo 5 de septiembre" o si no "responsabilizarán" a la institución y le "exigirán indemnización por los daños causados". Los equipos habían planificado sus pretemporadas respecto al inicio de la campaña establecida por la organización. Sin embargo, ahora la RFEF está obligando a los equipos a no disputar ningún encuentro hasta que no haya un protocolo. De hecho, El UMA Antequera debería disputar esta misma tarde su primer amistoso ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón Vista Alegre, pero el conjunto corbobés ha anunciado que "ante la expresa prohibición de la RFEF, suspende de forma definitiva todos sus encuentros amistosos de pretemporada".

El plantel universitario tenía previsto unos cinco partidos antes del inicio de la campaña. Con el primero ya suspendido, les quedaría el 19 de agosto ante el Jimbee Cartagena FS a las 20.00 horas en el Fernando Argüelles, el 21 de agosto, viajarán a tierras sevillanas para disputar otro derbi andaluz contra el Real Betis FS; La penúltima parada será contra el CD El Ejido, en su cancha, el 25 de agosto y la última prueba para el plantel verde, y la más importante, tendrá lugar justo antes del comienzo de la Liga, precisamente con un título en juego, la Copa de Andalucía. Por el momento los de "Moli" mantienen sus compromisos de pretemporada, pero se mantienen a las espera de ese solicitado protocolo, ya que sin él no podrán disputar ni un solo partido.

La LNFS argumenta que puede existir por parte de la RFEF una "negligencia organizativa". Por último, la asociación que preside Javier Lozano denunció que a causa de este atraso en la planificación, "Los clubs no pueden presentar un proyecto serio a los patrocinadores, instituciones y aficionados, lo que repercute directamente en sus presupuestos y por ende a todas sus estructuras y en los jugadores". Un auténtico despropósito por parte de la RFEF que complicará aun más la supervivencia económica de estos clubes si no se tiene una respuesta clara en el menor tiempo posible.