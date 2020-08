Miguel Conde: "Ha llegado la hora de mantenernos, a la tercera va la vencida"

Miguel Conde, capitán del BeSoccer CD UMA Antequera, se muestra entusiasmado con el objetivo fijado de la permanencia para la próxima temporada. En su palmarés ya figuran tres meritorios ascensos a la élite del fútbol sala español y dos cursos compitiendo en la mejor Liga del mundo, algo que quiere ampliar en cuanto vuelva a rodar el balón. La pretemporada comenzó el pasado 3 de agosto con los test PCR a jugadores y cuerpo técnico. Los resultados fueron negativos por lo que la plantilla al completo pudo empezar con los entrenamientos. El jugador analiza las primeras sesiones de trabajo, la actualidad del club y la ausencia de envites preparatorios debido a que la Real Federación Española de Fútbol no tiene aprobado un protocolo (COVID-19) para la vuelta a la competición y tampoco para disputar amistosos.

¿Cómo encaras esta nueva temporada en Primera?

Me la tomo personalmente como un desafío. Ha llegado la hora de que nos mantengamos en Primera División. Como bien decimos nosotros, a la tercera va la vencida. Vamos a dejarnos todo para intentar conseguirlo. A nivel grupal no podemos aspirar a otra cosa que no sea la permanencia. Tenemos una base sólida de jugadores comprometidos que ya es la segunda temporada que estamos jugando juntos y se han incorporado los nuevos que lo están haciendo muy bien y creo que contamos con unas perspectivas de futuro muy buenas.

Segunda semana de pretemporada, ¿qué tal están yendo los entrenamientos?

La semana pasada fue bastante dura. Ya era mucho tiempo lo que llevábamos parados y se ha notado a nivel físico, pero poco a poco vamos cogiendo el ritmo y sensaciones. La pista, sí que es verdad, que la notamos un poco dura, ya que algunos de nosotros llevaban cinco meses sin pisarla. Nos adaptamos a todo y estamos cumpliendo con los plazos que establecen el preparador físico y el entrenador.

¿Cómo está siendo la adaptación de los nuevos jugadores?

Como siempre, muy fácil. Aquí se lo ponemos todo bastante sencillo a los nuevos. Tanto Ramón como Cobarro están asimilando los conceptos que proponen Moli y Tete; se están adaptando perfectamente al vestuario; y Davilillo, un viejo conocido, no tengo más nada que decir, simplemente que ya nos conocía, sabía a lo que venía y, desde el primer momento, se ha adaptado.

¿De qué forma, como capitán del equipo, estás viviendo esta situación en la que no se sabe la fecha exacta del comienzo de Liga y el no poder jugar amistosos de pretemporada?

Con mucha incertidumbre. Ya es un sentimiento al que estamos acostumbrados, porque antes del play-off de ascenso nos pasó lo mismo. Se rumoreaban muchas cosas, pero no salía nada oficial. Ahora estamos en las mismas. Se suponía que jugábamos el 5 de septiembre, estamos a 13 de agosto, no sabemos nada, no tenemos partidos de pretemporada ya que se están anulando y seguimos entrenando sin saber para cuando. Creo que para nosotros psicológicamente es complicado, porque, como digo, no sabemos cuándo vamos a jugar y nos estamos preparando para algo que está en el aire. Un poco frustrado, sin embargo, en el momento que venimos a entrenar, intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, mejorar día a día y llegar lo mejor preparados al primer encuentro de Liga, que cuando sea, seguro que estaremos bien.

A pesar de esta situación actual de incertidumbre, ¿qué mensaje le puedes mandar a la afición?

Que no se despeguen de nosotros, estén pendientes y en cualquier momento puede salir la noticia de que empezamos a jugar ya. En cuanto saquemos la campaña de abonados, que se abonen, porque van a disfrutar mucho este año con nosotros, con nuestro equipo y ojalá nos mantengamos que es el sueño que todos tenemos y, para ello, necesitamos a la afición más que nunca.