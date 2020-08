Damián Quintero vuelve a los entrenamientos

Tras un verano 2020 atípico por la incertidumbre del calendario de las competiciones, el karateca malagueño Damián Quintero, regresa a los entrenamientos de alto rendimiento en Sierra Nevada donde permanecerá concentrado hasta el próximo 29 de agosto. El karateca, que ha aprovechado bien sus vacaciones, vuelve a la rutina con ganas de recuperar la forma: "Tras estas vacaciones en las que sí que he parado entrenar porque me hacía falta sobre todo a nivel mental, afronto estas dos semanas con muchas ganas de empezar a coger la forma, pero sin exigirme demasiado. No hay competiciones cerca y eso me da más tiempo para ir con calma", afirmó.



El karateca sigue muy enfocado en los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que considera que aún tiene tiempo para preparase y confía en que pronto se pueda confirmar un calendario de competiciones a nivel internacional: "Ya hace muchos meses que no compito y las competiciones son necesarias para ver en qué estado de firme nos encontramos. Espero que a partir de enero se reanude la actividad internacional y, si todo va bien, pueda participar en varias competiciones para la puesta a punto de cara a los JJOO".



Damián Quintero, campeón del mundo de karate en la modalidad de kata, consiguió el billete a las Olimpiadas el pasado mes de noviembre en la Premier League de Madrid a falta de seis pruebas para que se cerrara el ranking olímpico. El malagueño siguió sumando puntos hasta el último torneo en el que participó en Salzburgo y actualmente se sitúa en la primera posición del ranking. Pese al aplazamiento de los JJOO de Tokio a 2021, Quintero mantiene el foco en cumplir uno de sus sueños que es participar en sus primeras olimpiadas.