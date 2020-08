Javi Martín será la voz de la Copa de la Reina de Alhaurín

La cita se disputará en el Pabellón El Limón, del 3 al 6 de septiembre



Javi Martín lleva toda una vida ligado al mundo del balonmano femenino. El periodista malagueño, al igual que en la Copa de la Reina de Málaga 2018, volverá a ser la voz encargada de animar la cita del k.o, esta vez en Alhaurín de la Torre, la próxima semana, del 3 al 6 de septiembre.

Martín lleva 15 años vinculado al Rincón Fertilidad en diferentes labores, siendo 7 años el speaker del equipo. Fue también el conductor de «Desde la Grada» en Radio 4G, un programa dedicado exclusivamente al balonmano femenino. El próximo fin de semana vivirá una experiencia muy particular al ejercer de animador de una Copa en la que habrá un porcentaje muy bajo de aficionados en las gradas, menos de 300, por motivos sanitarios derivados de la crisis del coronavirus, que impide grandes concentraciones de gente en cualquier lugar, incluidas las gradas de un recinto deportivo, lo que dificultará la tarea del malagueño como animador del evento.

«Mi función como speaker es animar el ambiente dentro del pabellón e ir narrando desde la presentación de los equipos a los goles que se marquen. Es verdad que esta vez va a ser un poco raro porque no habrá muchos espectadores. Será un poco descafeinada por eso, pero seguro que igual de emocionante en lo deportivo y para mí en lo personal porque es un trabajo que me apasiona», explica Martín.

El malagueño quiere dar lo mejor de sí mismo en el evento, a pesar de esa pequeña presencia de aficionados en las gradas. «Para alguien que se ha dedicado muchos años a poner voz al deporte y en este caso al balonmano, ser otra vez la voz de la Copa de la Reina es lo máximo a lo que puede aspirar un locutor malagueño. Es un enorme orgullo para mí y me hace tanta o más ilusión que la primera vez, hace dos años».

Martín está agradecido al exdelegado de la Federación Andaluza en Málaga, Raúl Romero, recientemente apartado de su cargo por imposición del presidente territorial, que es el que ha apostado por él para esta misión. «Igual que la vez anterior, tengo esta bonita oportunidad porque Raúl Romero me lo propuso. A él le debo estar en las dos Copas. Estoy agradecido a él, que es una figura clave y quiero decir que es raro, triste e indignante que haya tenido este final en la delegación con malas formas y poca cabeza. El presidente ha apartado a un gran gestor, que ha hecho grandes cosas por el balonmano malagueño. Aprovecho esta ocasión para agradecerle su apuesta por mí y también su trabajo por el balonmano de Málaga durante tantos años, con sus días y con sus noches», asegura Martín.

Otro nombre propio que estará muy presente durante esta Copa de la Reina será el del malogrado Diego Carrasco, un entrenador al que Javi Martín conoció bien y junto al que aprendió muchas cosas. «La Copa de la Reina no será lo mismo sin él. Diego Carrasco era una persona que se transformaba ante un evento importante. Un entrenador con un corazón superlativo. Llegar el jueves que viene al pabellón de El Limón y no verlo será un pellizco en el estómago para mí. Él fue el alma mater del balonmano en Málaga y nadie llenará nunca su espacio. Por mucho que otros puedan lograr en el futuro mejores resultados. Nos va a faltar Diego, pero el equipo jugará por él esta Copa», asegura el locutor malagueño.

Javi apuesta muy fuerte por Suso Gallardo, un técnico que siempre estuvo a la sombra de Carrasco y que ahora ha recogido su testigo al frente del banquillo de las «panteras» malagueñas. «Era muy difícil hacerse cargo del equipo por lo que significaba Diego Carrasco en el mundo del balonmano para todos los que lo hemos conocido. Suso está muy preparado, lo ha pasado muy mal porque no quería decepcionar a nadie y lo está haciendo muy bien y estoy seguro que tendrá un largo recorrido en el mundo del balonmano porque es un gran entrenador».

Hablando de lo estrictamente deportivo, Javi Martín espera una gran cita en esta Copa 2020. «Es una situación rara porque habrá dos Copas de la Reina esta temporada. Hay jugadoras como Silvia Arderius, que tenía que estar en Bera Bera y va a jugarla con el Rincón Fertilidad. O Diva, por ejemplo, que era la portera de nuestro equipo el curso pasado y que ahora va a jugar con el propio Bera Bera. Creo que estamos ante la Copa más impredecible de la última década. Primero, porque es casi pretemporada y también porque hay muchos cambios en las plantillas y las sorpresas pueden ser importantes. Dentro de lo malo del virus, sí es algo positivo que nos espera un torneo muy bonito en el que los pronósticos de más de uno se van a romper», vaticinó.

Martín aseguró hace dos temporadas, antes de la Copa de Málaga 2018, que veía al Rincón Fertilidad en la final, algo que no se produjo solo por un gol. Esta vez no quiere ser tan tajante, aunque tiene claros sus pronósticos. «El Rincón Fertilidad juega en casa y con la ventaja de hacerlo con uno más, con Diego Carrasco, que desde arriba va a apoyarnos. La última vez nos quedamos -y hablo en primera persona porque me considero uno más del equipo- muy cerca de la final y ahora hay motivos para pensar en poder hacer algo grande. Estamos ante una gran oportunidad de que Málaga logre un título nacional y que desde el cielo Diego pueda sonreír con un triunfo que llevaría su sello. No quiero equivocarme como la otra vez. Creo que estamos ante una Copa de la Reina muy abierta y pienso que habrá un campeón nuevo, algún equipo que nunca la ha ganado. Me mojo, ni Rocasa ni Bera Bera ni Liberbank van a ser campeones en Alhaurín. Ojalá sea el Rincón Fertilidad», sentenció.

La cita por el cetro copero arrancará para las «panteras» malagueñas el jueves 3 de septiembre, a las 18 horas, con su partido de cuartos de final contra el Rocasa Gran Canaria. El partido será retransmitido en directo por Teledeporte.