"Sería un sueño poder dedicarle la Copa de la Reina a Diego Carrasco"

La capitana del Rincón Fertilidad ultima su preparación para el primer reto de la temporada y afirma que, aunque aún haya aspectos por pulir en la preparación, ésta es la plantilla más completa de la historia del cuadro malagueño.

Tras cinco meses de espera, el balonmano oficial volverá a las pistas por todo lo alto. La Copa de la Reina 2020 de Alhaurín de la Torre ya ultima sus preparativos y el Rincón Fertilidad se prepara para el primer gran reto de la temporada, además, como equipo anfitrión. Las chicas de Suso Gallardo han cerrado una pretemporada perfecta, con pleno de victorias y dejando muy buenas sensaciones. Sole López, capitana de las «panteras», atiende a La Opinión de Málaga a pocos días para que arranque la competición. La internacional malagueña se muestra muy confiada respecto al trabajo de sus compañeras, cree que estamos ante el Rincón Fertilidad más potente de la historia y asegura que la mayor ilusión del equipo sería poder dedicarle la victoria copera al malogrado extécnico del equipo, Diego Carrasco.

Han dando una muy buena imagen en los amistosos de esta pretemporada, ¿cree que esta plantilla puede ser la mejor de la historia del Rincón Fertilidad?

Creo que sí, a priori tiene muy buena pinta, ya se puede hablar un poco con conocimiento ya que llevamos un mes entrenando y la gente se ha acoplado muy bien. Todavía queda mucho por delante, pero me atrevo a decir que es una plantilla muy completa en todas las posiciones y muy competitiva. El nivel que han dado todas las jugadoras en pretemporada ha sido muy positivo, estamos súper contentas y esperamos seguir en esa línea ahora que empieza lo oficial.

¿Cómo se han adaptado los nuevos fichajes?

Muy bien, tanto el bloque que se ha mantenido, más las que han llegado, muy bien. Se ha hecho todo muy fácil. Son grandísimas jugadoras, que se han adaptado muy bien al juego que quiere Suso Gallardo. Te hablo no solo dentro de la pista, también fuera.

¿En qué cree que es mejor este Rincón Fertilidad respecto al de años anteriores?

Quizás es un poco pronto para decirlo, pero somos un equipo muy completo, las jóvenes vienen pisando fuerte y eso es muy importante a la hora de poder hacer rotaciones. Que cuando se hagan cambios no se note y se pueda mantener el mismo nivel. El poder tener una plantilla amplia es muy importante, sobre todo de cara a esta Copa de la Reina, que es una competición en la que hay que rotar mucho.

¿Ha podido empeorar en algo?

Aun hay muchos aspectos que pulir, aunque todas las jugadoras estén muy bien, hay que seguir trabajando, sobre todo en defensa. Al final los partidos se ganan en defensa y creo que ahí es donde más tenemos que concienciarnos y meternos caña.

Quedan pocos días para que comience la Copa de la Reina, ¿cómo se encuentra la capitana y cómo ve al resto de equipos rivales?

Están siendo un poco extrañas las sensaciones, creo que por la situación que estamos viviendo. Cada día que nos levantamos nos hacemos preguntas: ¿se va a jugar?, ¿no se va a jugar?... hay mucha incertidumbre. Ves las noticias y te vienes un poco abajo, después pasan los días y ves que sí que se podrá jugar. De todas formas es una Copa muy ilusionaste, se juega aquí en Málaga, nuestra casa y tenemos muchísimas ganas de jugarla. Ojalá se pueda disputar sin ningún contratiempo. Los demás equipos, pues bien, como todos en pretemporada, con algunas imprecisiones y errores, pero es lo normal después de estar cinco meses sin competir.

¿Cómo puede afectarles esta incertidumbre?

Estamos intentando que no nos afecte, levantarnos cada día y trabajar como siempre, pensando que todo va a seguir en pie. Sí que te mentiría si te digo que nunca lo hemos visto todo muy negro. Pero estamos en la lucha y está en nuestra mentes que todo se va a jugar, que tenemos que trabajar día a día y que todo va a salir adelante.

¿Se les puede considerar las favoritas?

No, no, además esa palabra a mí personalmente no me gusta. Tenemos el plus de que estamos en casa, pero no creo que en este caso seamos las favoritas. Sí que se ha mantenido la parte principal del equipo, que eso es muy importante y hemos subido de nivel, pero la palabra «favorita» me da mucho respeto.

¿Qué significaría para usted y para el equipo ganar la Copa de la Reina y poder dedicársela a Diego Carrasco?

Un sueño hecho realidad. Sería un regalo muy grande para todos. Desde que sabíamos que la Copa se jugaría aquí en Málaga hemos pasado por muchas fases. Lo primero, la pérdida de Diego, que sabíamos que a él le hacía mucha ilusión, después el coronavirus y la incertidumbre de no saber si se jugaría o no, pero al final parece ser que sí la jugaremos y creo que sería muy bonito que la ganásemos para poder dedicársela a él.

¿Cómo ve la temporada con cuatro competiciones y, sobre todo, la vuelta a Europa?

Contando que todo esta muy en el aire, la vuelta a Europa ha sido muy ilusionan para todos. Volver a competir como en aquellos años que disfrutamos tantísimo ha sido como un regalo. Creo que el equipo junto con el preparador físico lo están haciendo muy bien. Físicamente estamos haciendo un gran trabajo y el hecho de tener una plantilla amplia creo que vamos a estar bien en todas las competiciones.

Dos Copas, la Liga y Europa. ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada 2020/2021?

Lo primero, esta Copa de Alhaurín, y luego que se mejore mucho la clasificación en la Liga respecto al año pasado. Y en competición europea, llegar lo más lejos posible. Esas son las pautas de todo el equipo y que el virus nos deje ya un poco en paz, que la gente deje de infectarse y podamos disfrutar de este deporte que tanto nos gusta.

El balonmano malagueño ha estado involucrado en varios polémicas por la destitución de Raúl Romero como delegado federativo. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Personalmente, no me voy a pronunciar en este tema. Son decisiones que se toman y prefiero no decir nada a este respecto.

Por último, ¿Qué mensaje quiere enviarle a la afición?

Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestros aficionados, pero hay que ser responsables. Desde la Federación están haciendo un gran trabajo y se podrá ver en Teledeporte, que será más seguro si no puede haber mucha gente en las gradas. Que disfruten con nosotras cerca o lejos.