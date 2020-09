Agónico pase a la final copera del Rincón Fertilidad

Con mucho sufrimiento, épica y agonía, pero el Rincón Fertilidad hizo historia tras imponerse al Liberbank Gijón para colarse así en la final de la Copa de la Reina. Las de Suso Gallardo dominaron y controlaron los tiempos en la primera parte del encuentro, pero a la vuelta de vestuarios, sus rivales les habían tomado la medida y le pusieron las cosas demasiado difíciles a las malagueñas, tanto que se tuvo que llegar a los penaltis para lograr el ansiado pase a la final.



Con el pitido inicial, el Rincón Fertilidad volvió a usar la misma estrategia de juego vista en los cuartos de final ante el Rocasa. La defensa era la piedra angular de todo el juego malagueño y con rápidos contragolpes, las "panteras" consiguieron poner tierra de por medio en el marcador con un parcial de 3-0 de inicio. Cristina Cabeza, entrenadora del Liberbank Gijón pidió tiempo muerto al ver que la defensa planteada por Suso Gallardo era prácticamente infranqueable. Tras el breve descanso, las visitantes lograron reactivarse y pasaron de un 2-5 inicial al 8-8.



Las rotaciones afectaron más de lo debido al juego del Rincón Fertilidad, sin embargo, las jugadoras en pista supieron reponerse del intento de remontada del Gijón. Con un increíble parcial de 0-4, las malagueñas volvieron a tomar el control del partido que se le había escapado durante unos minutos. Al término del primer tiempo, las de Suso Gallardo se fueron a vestuarios con una ventaja de tres tantos y con el encuentro justo donde ellas querían. (10-13)



El partido se ponía de cara para las "panteras", parecía que si mantenían el mismo ritmo de juego, con una eficacia formidable de cara a portería y con la siempre brillante Merche Castellanos bajo palos, salvando al equipo en más de una ocasión, la victoria no se les escaparía. Sin embargo, las tornas cambiaron tras el paso por vestuarios y las de Cristina Cabello dieron un paso adelante para poner el encuentro más interesante.



Con un parcial demoledor de 6-1 en contra, el Rincón Fertilidad perdió la ventaja lograda en los primeros treinta minutos. Durante la segunda mitad las chicas de Suso Gallardo fueron a remolque, el Gijón les había ganado territorio y no encontraban respuesta para la defensa planteada por el conjunto gijonés. Lo intentaron una y otra vez, pero las malagueñas no lograban encadenar dos jugadas seguidas anotando. Merche Castellanos y Sole López tiraron de garra para colocar a su equipo dos goles por delante, pero el Gijón respondió y volvió a igualar el partido, obligando al técnico malagueño a pedir tiempo muerto. Ardeirus tuvo en su mano el último siete metros del partido, pero lo mando demasiado alto (22-22). La prórroga estaba asegurada.



Por un momento, parecía que el Liberbank tenía más energía para llevarse el triunfo. Las malagueñas estaban cansadas, lo habían dado todo durante sesenta minutos, pero quedaba un último empujón y no se les podía escapar la ansiada final. El conjunto gijonés abrió la lata en los primeros cinco minutos de prórroga, pero apareció la que nunca falla, Merche Castellanos. La guardameta paró un siete metros vital para mantenerse en el partido y con la ayuda de Estela Doiro, que volvió a ser una pieza importantísima para conseguir la victoria, el Rincón Fertilidad se puso por delante en el marcador. La primera prórroga finalizó con 24 iguales, quedaban otros cinco minutos de infarto.



El luminoso no se movió en los últimos compases del encuentro, todo se iba a decidir en los penaltis, a todo o nada. La tensión se notaba en el ambiente, pero el Rincón Fertilidad tenía un seguro de vida bajo palos y un acierto brutal desde los siete metros. La pena máxima condenó al conjunto de Cristina Cabello. Fallaron el primer penalti y nada pudieron hacer por darle la vuelta al marcador. Con el 3-5 final, el Rincón Fertilidad alcanzó su ansiada final. El sueño está cada vez más cerca, solo queda un último esfuerzo. 60 minutos más de esfuerzo.





FICHA

BMC LIBERBANK GIJÓN 27 (10+14+3). Ezbida (p), Faría (2), Palicio (5), González (4), Rivas (5), Cacheda (7), Palomo (2) – siete inicial – Älvarez (p), Alonso (p), Méndez (); Fiore (2), Torreira (); Calbón (), Martínez () y Fernández ().

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 29 (13+11+5). Castellanos (p), Sole López (4), Espe López (2), Doiro (4), Campigli (2), Medeiros (6), García () – siete inicial – Fernández (p), Arderius (4), Gutiérrez (-), Sánchez (-), Pérez (1), Piñeira (1), Segado (-), Rojas (-) y Bravo (1)

ÁRBITROS: Fernanda Espino y Víctor Navarro, del colegio canario. Excluyeron por parte del equipo malagueño a Doiro y Sánchez y por parte del conjunto asturiano a Rivas, Martínez (2) y Fiore

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a las semifinales de la XLI Copa de S. M. La Reina, celebrado en el Polideportivo Municipal El Limón de Alhaurín de la Torre.

PARCIALES CADA 5´. 1-2, 1-5, 5-7, 8-9, 8-12, 10-13 -descanso-; 12-14, 15-15,16-16, 18-18, 20-20, 22-22, final del tiempo reglamentario, 24-24, 24-24. Penaltis: 3-5.