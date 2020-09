"El balonmano español le debe una a Alhaurín de la Torre"

El responsable de la organización de la Copa de la Reina 2020 admite las dificultades para organizar el evento del pasado fin de semana en el Pabellón El Limón, asegura que sin el compromiso del ayuntamiento alhaurino en todas sus áreas habría sido imposible su realización y se felicita por el triunfo del Rincón Fertilidad, la guinda a un gran torneo

Raúl Romero ha sido el principal artífice de que la Copa de la Reina 2020 haya sido una realidad este pasado fin de semana. Tras el evento, atiende a La Opinión de Málaga, para expresar sus sensaciones y agradecer el apoyo que ha recibido.

¿Se puede decir que hemos vivido en Alhaurín la Copa más difícil de organizar de la historia?

Sin duda. Ha sido el evento más complejo de hacer de mi trayectoria. Sobre todo por la incertidumbre. Empezamos a trabajar en marzo de 2019 y hemos tardado más de un año en sacarlo. Desde que en la primera semana de julio se decidió esta fecha del primer fin de semana de septiembre para jugar la Copa, ha sido como andar por un campo de minas. Veías que se suspendían eventos por toda España, que el Trofeo Costa del Sol de Baloncesto previsto para 5 días antes de nuestra Copa no se jugaba, que cada vez había más rebrotes... Ha sido muy complejo y muy estresante todo el proceso.

Una vez terminada la Copa de la Reina, ¿qué balance hace el organizador del evento de todo lo que se ha vivido en Alhaurín?

Súper positivo. Hemos cumplido con creces las expectativas a pesar de todas las restricciones. Hemos demostrado a todo el deporte nacional que se puede reanudar la competición con los protocolos necesarios. Sí entiendo que el deporte no profesional lo tendrá más complicado. Seguro que incluso en el balonmano habrá clubes que optarán por jugar sin público porque cuesta mucho dinero tener todas las medidas necesarias en un pabellón para que haya aficionados, pero hemos dado una imagen muy buena.

La noche del domingo, cuando ya acabó todo, ¿de quién de acordó?

Me acordé de Diego Carrasco porque era su Copa. También de cuando empezamos a trabajar con Alhaurín de la Torre en 2018, iniciando una relación que ha sido muy fructífera. También de Pepa y Suso, que han trabajado mucho para que les llegue este título.

Dentro de tantas cosas buenas también habrá aspectos negativos, ¿no?

Lo peor ha sido dejar a tanta gente fuera del pabellón, sobre todo el día de la final. Teníamos peticiones de entradas para haber llenado dos Pabellones de El Limón. Ha sido duro tener que decir que no a tanta gente, incluida a la de Elche, que quería venir a la final. Tuvimos que hacer mucha pedagogía y explicar que estamos en una pandemia, que a alguna gente se le olvidó este domingo. Si alguien se ha enfadado, lo siento, pero la salud es lo primero. Hemos tenido mucha presión porque hemos dicho que no a mucha gente. Pero no había sitio para nadie. Y lo siento mucho por ellos.

¿Cuántas veces en los últimas semanas ha estado a punto de tirar la toalla ante la incertidumbre de si se podría o no jugar la Copa?

Si no tirarla, es verdad que ha habido reuniones en las que he tenido que parar porque hasta me ha afectado a la salud. Ha habido momentos de absoluto bloqueo. De mirarme al espejo y verme demacrado. Ha sido muy duro. Ha habido días de muchos bajonazos, de decir vamos a suspender y ya está. El presidente de la Federación, Paco Blázquez, siempre me decía: «Seguimos, seguimos. Vamos a hacer una burbuja y vamos a ser un ejemplo de cómo se puede competir a partir de estas fechas»... La verdad es que muchos hemos estado al límite, pero hemos hecho piña para que no nos superara la situación. Y el resultado ha sido positivo.

El público ha estado ejemplar, se han respetado las distancias de seguridad y todos los aficionados han estado en las gradas con sus mascarillas. ¿La imagen del balonmano malagueño y español sale reforzada tras este evento?

En ese sentido, sí. Hemos sido muy escrupulosos y la gente se ha concienciado. Habría un protocolo muy estricto, hemos hecho una gran inversión económica para que todo saliera bien.

Supongo que no ha sido fácil para el ayuntamiento de Alhaurín apostar en este momento por este evento. ¿Cómo ha sido la colaboración con su alcalde, Joaquín Villanova, y su equipo de Deportes?

De absoluta entrega. Tengo la impresión personal de que Joaquín, cuando hablamos de la Copa sin público, no lo veía. Creo que ayudó que el fútbol volviera con las gradas vacías, que la ACB se decidiera sin público, que el fútbol sala tuviera un desenlace también a puerta cerrada... Conseguir finalmente meter un poco de afición este fin de semana en El Limón, pues ayudó más a que todo se viera más fácil. El equipo de Deportes, los servicios operativos con pintores, montadores, electricistas, el área de Cultura cediendo El Portón para la Gala y la Biblioteca para el sorteo, el servicio de Limpieza con la desinfección... La entrega ha sido absoluta. No han puesto pegas a nada. Se ha trabajado las 24 horas. He recibido whatsaps a las 4 y 5 de la mañana de gente que no sabía si todavía no se había acostado o si ya se habían levantado para empezar a trabajar. Ha sido increíble lo del Ayuntamiento en todas las áreas. Un despliegue sin precedentes. Han dado una imagen de sobresaliente todo. El balonmano español le debe una a Alhaurín de la Torre.

Supongo que en esta situación tan compleja, la ayuda recibida ha sido fundamental para llevar a cabo con éxito esta Copa...

Sin duda. Quiero agradecer la confianza del alcalde de Alhaurín y del presidente de la Federación Española, que han dejado en mis manos la organización del evento. También agradecer el compromiso a Prudencio Ruiz, concejal de Deportes de Alhaurín en el momento en el que se decidió apostar por esta Copa 2020 en su municipio. También a todo el personal del área de Deportes y al resto de áreas que tanto han colaborado. Por supuesto, al equipo de voluntarios del Club Málaga Norte, por desvivirse los tres días de la Copa en que todo saliera según lo planteado. Y, sin dudarlo, a Pepa Moreno y a todo el club Rincón Fertilidad por su apoyo incondicional.

A pesar de estar casi en pretemporada, se ha visto un gran nivel de balonmano en esta Copa. Supongo que para usted el triunfo del Rincón Fertilidad es la guinda perfecta a este pastel...

Sin duda. Es lo que le hacía falta a esta Copa para que ya fuera inolvidable. La verdad es que hay una gran plantilla, muy equilibrada. El equipo tiene muy buena pinta, tras seis meses paradas, estar a este nivel es que han hecho una gran pretemporada. Si no hay lesiones, este equipo puede optar a cualquier cosa esta temporada. Creo que estas chicas pueden dar muchas alegrías. Pienso que esta Copa puede ser un punto de inflexión para el club.

¿Después de toda una vida ligada al balonmano costasoleño, la Federación Andaluza ha buscado a otra persona para estar al frente de la delegación malagueña. ¿Qué va a hacer Raúl Romero a partir de hoy?

Descansar unos días y empezar a buscar trabajo.