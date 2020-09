"Era una cuenta pendiente dedicarle un título a Diego"

Pepa Moreno ha recuperado la sonrisa. La presidenta del Rincón Fertilidad, tras mucho trabajo y situaciones personales muy duras, vio el domingo a su equipo, por fin, levantar un título. Han pasado muy pocos días, pero la «presi» empieza a bajar de la nube y darse cuenta de una bonita realidad: El Rincón Fertilidad es campeón de la Copa de la Reina.

¿Le ha dado tiempo a asimilar ya que el Rincón Fertilidad es campeón de la Copa de la Reina?

Sí. Después de unos días ya somos más conscientes del éxito que significa esta Copa para el club y para el balonmano malagueño.

¿Por qué ha ganado esta Copa el Rincón Fertilidad?

Por constancia, ilusión y trabajo. Este es un proyecto que lleva muchos años y que ahora recoge el premio. Diego Carrasco nos llevó durante mucho tiempo en volandas hasta llegar a este punto. Él decía que cada balón, cada defensa, cada ataque es importante. Las jugadoras lo han tenido muy en la mente en cada partido. Era una cuenta pendiente dedicarle el título a Diego. Por eso hemos tirado para adelante con garra, pelea, trabajo y constancia.

Ahora, todo es de color de rosa. Las instituciones están volcadas, la prensa da portadas y minutos de radio y televisión a su equipo, pero ha sido una travesía muy larga. ¿Qué siente al ver la repercusión que ha tenido el título?

Estoy muy orgullosa. Ha sido un camino difícil. Es una gran satisfacción ver en toda la prensa nuestra victoria. Agradezco a los medios de comunicación el cariño, el respeto y el trato. Este reconocimiento es el reflejo del trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Carmen Morales trabajó en un tiempo muy duro para que el balonmano femenino pudiera sobrevivir. También hay que valorar el esfuerzo de Paco Blázquez, desde que él es el presidente de la Federación Española se consiguieron esponsors, una mayor igualdad de sueldos con el balonmano masculino, visibilidad a través de Teledeporte. Blázquez ha hecho un gran esfuerzo. Tiene toda mi admiración y respeto. Es un orgullo ver una Copa de la Reina con una organización impoluta como la que han conseguido Raúl Romero y la Federación Española. Si me lo dicen hace 8 ó 10 años, no me lo habría creído.

Seguro que se acordó mucho de Diego Carrasco cuando tuvo el trofeo en sus manos el domingo, pero, ¿de quién más?

De mi madre, que también falleció hace varios años, de mi familia, de muchísimos amigos que siempre me han apoyado para no tirar la toalla, de Suso y de Sole, que siempre hemos estado juntos. De Carmen Morales y de Manolo Rincón, porque si él no llega a aparecer seguramente no hubiéramos levantado este título. También me acordé mucho de Pruden, el concejal de Deportes de Alhaurín cuando se decidió por apostar por esta Copa. Pruden vino a un viaje de Europa y en el avión le dijimos Diego y yo: «Por qué no hacemos una Copa en Alhaurín?»... Se ilusionó con el proyecto, empezamos a soñar cómo sería una Copa en El Limón. Se lo propuso al alcalde, Joaquín Villanova, y ha sido una realidad. Ahora él está en servicios operativos y mi recuerdo el domingo fue hacia él. También para el equipo al completo del Área de Deportes.

¿Está de acuerdo con los que decimos (yo me incluyo) que estamos ante la mejor plantilla de la historia del Rincón Fertilidad?

Sí porque tenemos jugadoras internacionales de nuestra Liga y eso se nota. A las de fuera les cuesta más la adaptación y este año lo hemos conseguido con solo dos extranjeras como Campigli y Medeiros, que además son ya casi «malagueñas».

¿Se pueden ganar más títulos?

Ahora comenzamos de cero la Liga y seguiremos trabajando con humildad y sacrificio. No hay un favorito claro. Tenemos buena plantilla, pero hay equipos en la Liga Iberdrola que se han reforzado muy bien. Tenemos los pies en el suelo, hay mucha competitividad.

Los aficionados tienen ganas de ver al equipo desde las gradas. ¿Para cuándo será posible?

Esta semana vamos a jugar a puerta cerrada, pero los vamos a dar en streaming. Estudiamos los protocolos y confío que a partir de octubre podamos abrir las gradas. Haremos todo lo posible.