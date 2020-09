Rincón Fertilidad y Super Amara Bera Bera se jugarán la Supercopa de España 2020

El Rincón Fertilidad, flamante campeón de la Copa de la Reina, y el Super Amara Bera Bera, vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, disputarán en una fecha todavía por determinar el título de la Supercopa de España 2020. Al menos, esa es la voluntad que tienen la Federación Española de Balonmano y ambos equipos, tras las primeras conversaciones entre las partes.

El COVID-19 lo ha trastocado todo. También las fechas en el mundo del deporte. La Supercopa de España de balonmano femenino es un duelo a partido único que tradicionalmente se juega a finales de agosto o la primera semana de septiembre y en el que se disputan el primer trofeo de la temporada los campeones de la Liga y de la Copa de la campaña anterior.

Este 2020, por culpa de la pandemia, la Copa de la Reina de Alhaurín, que debía haberse celebrado en abril, se trasladó precisamente a esa fecha de los primeros días de septiembre, dejando pendiente la lucha por la Supercopa, hasta conocer qué rival tendría el Super Amara Bera Bera de San Sebastián, campeón de la inconclusa Liga Guerreras Iberdrola 19/20.

El triunfo copero de las "panteras" malagueñas el pasado fin de semana les dará ahora la posibilidad de luchar por un título más. ¿Cuándo? Pues esa es la pregunta del millón. Si se cumplen las primeras previsiones, la Supercopa de España podría celebrarse la última semana de diciembre, sirviendo como colofón a este "especial" 2020.

El caso es que el Europeo de Balonmano Femenino de Noruega acabará el 20 de diciembre. La idea es dar unos días de descanso a las internacionales españolas (habrá una importante representación del Bera Bera y del Rincón Fertilidad en la plantilla de las "Guerreras") para después citar a ambos equipos para poner en juego el título "supercopero" en unas fechas tradicionalmente relacionadas con este deporte pues es cuando se juega la Copa Asobal en categoría masculina.

La opción de finales de diciembre gusta a todas las partes pero no es oficial. Y es que al ser una competición que no está contemplada en el calendario de la temporada aprobado meses atrás (había dudas en saber si se podría o no jugar la Copa de la Reina de Alhaurín), tendrá que reunirse la comisión delegada de la Real Federación Española de Balonmano para aprobar su celebración, una cuestión que no deja de ser un mero trámite.

Si el "cuándo" parece bastante posible que sea en esos últimos días del presente año 2020, el "dónde" si que es una incógnita. Podría ser en terreno neutral, en cancha easotarra o incluso en pista malagueña. Aquí ganará el que le ponga más ganas y más "pasta".

Hace ahora poco más de un año, el 31 de agosto de 2019, el Rocasa Gran Canaria (campeón de Liga 2018/2019) y el propio Super Amara Bera Bera (campeón de la Copa de la Reina 18/19) se jugaron la Supercopa en Éibar, con victoria final para las canarias. Las isleñas son las últimas campeonas de la Supercopa. Un cetro al que aspiran ahora el Rincón Fertilidad y el Super Amara Bera Bera.