Los protocolos para la afición del Marbella en los partidos de casa

El Marbella FC ha emitido un comunicado dirigiéndose a sus abonados, informando del protocolo Covid-19 para controlar el aforo de los partidos que se jueguen en casa. La Junta de Andalucía publicó en su Boletín Oficial que se permitirá hasta un máximo de 800 personas en el estadio.

El primer partido en casa, correspondiente a la segunda jornada ante el CD Marino el domingo 25 de octubre, podrán acceder los socios por orden cronológico hasta completar aforo (entre el 1 y el 800). Los socios abonados cuyo número de carnet corresponda al orden numérico dentro del cupo permitido por las autoridades, deberán comunicar su asistencia al partido con un máximo de 72 horas de antelación a la hora inicial del partido mediante recogida de su entrada en las oficinas del estadio en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

También se podrá comunicar la asistencia mediante envío de email a comunicacion@marbella-fc.com. En caso de que no haya confirmación por parte del abonado, su entrada se asignará al socio que tenga el siguiente número correlativo en los listados de socios del club.

Con los siguientes partidos en Marbella, el club aplicará un sistema sucesivo. Es decir, si en el siguiente partido las autoridades permitieran otra vez la asistencia de 800 espectadores, y en el anterior hubieran completado el aforo los primeros 800 socios de nuestro club, la prioridad la tendrían desde el socio abonado número 801 al 1600.

En caso de que los abonados no completasen el aforo total permitido, el club pondrá a la venta las entradas sobrantes a público general en las oficinas del estadio en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Si el número de socios fuese superior al número de localidades permitidas, y en determinados partidos lógicamente hubiese abonados que no pudieran acceder al estadio por las limitaciones de aforo, al final de temporada el club tomará las siguientes medidas de compensación económica: reembolsar la parte proporcional del abono no disfrutado en esta temporada 2020/2021, recibir el descuento proporcional del abono no disfrutado en la próxima temporada 2021/2022 o aplicar los descuentos correspondientes en productos de merchandising y colección oficial del club.