Imbroda recibe al Rincón Fertilidad, campeón de la Copa de la Reina

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha recibido este miércoles al Club Balonmano Femenino Rincón Fertilidad, que se proclamó campeón de la Copa de la Reina de Balonmano en Alhaurín de la Torre. "Un título que es histórico para Málaga y para Andalucía", ha asegurado Imbroda durante un acto celebrado en el Instituto Andaluz del Deporte.

Así, ha animado a seguir trabajando "en esta línea y no os conforméis". "Muchas veces nos acusan en Andalucía de que tenemos una mentalidad conformista, y eso no es así; habrá algunos sectores que la tengan pero el deporte no, siempre hemos competido sin ningún tipo de complejos".

Para Imbroda, "el problema que hemos tenido aquí siempre ha sido que no hemos tenido los mismos medios que otros equipos en otras comunidades o en otros países". "Cuando nos dan más o menos los recursos somos tan competitivos o más que el mejor de cualquier sitio o de cualquier rincón", ha defendido.

Imbroda, además, durante el acto en el que ha tenido palabras para jugadoras, cuerpo técnico y directivo, ha recibido la medalla y ha ironizado con que es "la primera medalla de oro que me coloco", recordando que tiene cuatro de plata y dos de bronce "pero ninguna de oro y esta va para mi museo".

De igual modo, ha afirmado que "en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, queremos estar al lado vuestra y acompañaros siempre que podamos", ha afirmado, agradeciendo también "el esfuerzo" de las administraciones.

Además, ha valorado que, debido a la situación actual por el coronavirus, este campeonato ha sido el primer evento deportivo de este nivel con público. "Habéis estado en el foco, no solo del balonmano femenino sino del deporte español y, probablemente, fuera de España".

Por último, a las jugadoras les ha dicho que tienen "un enorme desafío, que es intentar buscar el éxito después del éxito. Y eso no es nada fácil pero también es apasionante". "No hay mayor desafío ni mayor grandeza en el mundo del deporte que superar el éxito que habéis conseguido; luego se alcanzará o no, pero el ponerse para intentarlo y disfrutar de ese camino, no hay nada mejor", ha concluido.