Eso empezasteis a crear el pasado 24 de agosto. Una nueva historia, vuestra historia, la historia del Asisa CB Alhaurín de la Torre en Primera Nacional. No sé si esta historia será mejor o peor que otras historias que hayáis escrito en otros equipos. Pero os aseguro que será diferente, que tiene su lógica puesto que es la primera vez que jugáis todas juntas.

Por delante tenemos un año largo y jodido seguro porque esto del Covid-19 vino para complicarnos la vida. Pero ni el bicho ha podido con vosotras. Ha sido sorprendente vuestra reacción llena de normalidad y responsabilidad cuando nos tocó pasar por el confinamiento.

Tampoco será fácil soportar al pesado del entrenador, que si esprinta en el contraataque, presiona más, no descanses, agáchate o uno contra uno a toda cancha... Y esos nombrecitos que le pone a todo... Pero no es otra cosa que un reto personal plantearos una forma de entender el baloncesto basado en el máximo esfuerzo que espero os acabe gustando como me enamora a mí. Veis que el juego tiene normas, señales y objetivos que hay que seguir para aprender a jugar como un equipo. Ahora parecen complicadas quizás porque tenéis que pensarlas antes de hacerlas pero pronto se convertirán en un hábito en vuestro juego. Ese momento llegará, os lo prometo, y creo que este año más rápido que otros años porque la concentración con la que os vemos trabajar es impresionante.

Esta fórmula está basada en el máximo respeto a vuestra implicación y el cariño incondicional que os tengo, que os tenemos, porque en esta historia no estamos solas, tenemos un grupo de trabajo fabuloso dispuesto a compartir la aventura aportando cada uno de ellos su conocimiento y llenando cada entrenamiento de ilusión.

Sí os puedo decir con total honestidad que conseguís que sea una responsabilidad pensar y preparar qué trabajar con vosotras; disfruto cada minuto que comparto con el equipo en la cancha porque veo la exigencia y concentración con la que entrenáis; demandáis de mí estar preparado para dar respuesta a cada pregunta que os pueda surgir o tener una explicación de por qué hacemos esto o aquello tácticamente. Y esa exigencia es fabulosa porque hacéis que sea mejor entrenador. Gracias por esto.

Pero esta historia tiene cosas malas, como todas las historias. En mi caso personal es lo poco que duran los entrenos. Y os aseguro que duran el mismo tiempo que entrené siempre y que apuro hasta el último minuto. Es porque disfruto cada segundo que os veo entrenar. O lo largos que se me hacen los días que no hay entreno... No quiero ni imaginarme cuando empiecen los partidos y tenga que esperar toda una semana para volver a veros jugar contra otro equipo...

Pronto llegará ese momento para el que ahora os estáis preparando, el momento de competir. Y para cuando llegue la competición, nuestro reto debe ser que nadie juegue más rápido que nosotras, que nadie presione más que nosotras, basar el juego en defender como un equipo y compartir el balón para atacar, todo cada vez más rápido, cada vez con mayor precisión, que todos tengan que dar su mejor versión para jugar contra vosotras.

Para ese reto es muy importante que comprendáis que os necesitamos a todas. Ninguna se puede dosificar, todas os debéis preparar para jugar cada partido como si fuera una final, siendo valientes y con el objetivo de poner todo vuestro talento y exigencia en hacer lo mejor para jugar bien, porque si jugáis bien será muy difícil que alguien nos pueda ganar. Pero si sucediera sabiendo que pusimos todo nuestro esfuerzo, felicitaremos al rival y el lunes nos veremos en el siguiente entreno para prepararnos para que la próxima vez seamos nosotras las que ganemos.

¡¡Liarla, tías!! Ese es el reto. Presión mínima e ilusión máxima por conseguirlo. Soy honesto con vosotras, no os plantearía un reto que no pudiérais conseguir... Está a vuestro alcance.

Os aseguro que en tan poco tiempo juntos ya tenéis un hueco en mi corazón, que está lleno de equipos maravillosos con los que compartí una parte de mi vida. Y con honestidad os digo que es un orgullo y un halago que me dejéis formar parte de esta vuestra nueva historia.