'Supermán' López, hospitalizado tras sufrir una grave caída en el Giro

El colombiano Miguel Ángel López (Astana) se encuentra hospitalizado en Palermo después de sufrir una grave caída este sábado en la contrarreloj de apertura de la 103 edición del Giro de Italia, informó su equipo con una nota en Twitter.



Update on @SupermanlopezN:



Miguel Angel has been taken to hospital for further observation. We will update you as soon as we know more. #Giro #AstanaProTeam