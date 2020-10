Oyarzabal no viaja a Lisboa tras resultado "no negativo" del último PCR

Mikel Oyarzabal es baja de última hora en la selección española para el encuentro amistoso ante Portugal de este miércoles en Lisboa, tras el resultado "no negativo" del último PCR al que se han sometido los internacionales en la Ciudad del Fútbol, que muestra que "posee anticuerpos IGG altamente positivos".

Según informa la Real Federación Española de Fútbol, Oyarzabal no supone riesgo de contagio "al poseer anticuerpos IGG positivos", pero no estará en el encuentro ante Portugal siguiendo el protocolo marcado por UEFA. Aclara que según el protocolo español, el delantero de la Ral Sociedad "está apto para competir".

Oyarzabal se queda concentrado en la sede la Federación, siendo el único de los 24 internacionales que ha dado un resultado alterado en el último PCR realizado en la Ciudad del Fútbol antes del viaje a Lisboa.

"Ha resultado no negativo, aunque posee anticuerpos IGG altamente positivos, por lo que puede desarrollar su actividad profesional con absoluta normalidad y ejercitarse con sus compañeros al no suponer riesgo alguno de contagio. En este sentido, el protocolo de UEFA, al igual que sucediera con Adama en septiembre, recomienda no acudir al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativo", señala la Federación.