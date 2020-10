Sportmadness llega a Málaga

Gestión de eventos deportivos de todo tipo, actividades extraescolares, escuelas deportivas, hacerse cargo de los campus o aconsejar sobre instalaciones deportivas es a lo que se dedica la empresa Sportmadness. Ahora, la franquicia presente en cuatro países también tendrá actividad en Málaga.

Será Juan Rodríguez, el que fue encargado de dirigir el Área de deportes de Cártama durante 8 años, el que liderará este negocio deportivo en la provincia. "Sportmadness ha construido un porfolio de servicios deportivos de máxima calidad y totalmente diferenciales. Son propuestas que una empresa pequeña no puede desarrollar por cuenta propia y que aquí las tienes listas para vender", afirma Juan.

El que fuera concejal de deportes del ayuntamiento de Cártama durante dos legislaturas y galardonado por Agesport (Asociación andaluza de gestores de deporte) como mejor gestión deportiva para pueblos entre 15.000 y 30.000 habitantes ha apostado por seguir invirtiendo tiempo en el desarrollo del deporte en Málaga. Sportmadness se centra en crear iniciativas deportivas diferentes que puedan disfrutar todos los malagueños, siempre buscando la reactivación económica de los municipios que alberguen los servicios.

"Cuando conocí a Sportmadness, pensé que es la empresa con la que me hubiese gustado contar para que me ayudase a gestionar los servicios deportivos en los que he participado tanto como gestor o como deportista". Ahora ya trabaja con clientes de la zona que se han sentido atraídos por esta nueva propuesta. El deporte continúa encontrando métodos para su mejora de la calidad y organización.