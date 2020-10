Rincón Fertilidad y Bera Bera firman tablas en el ensayo liguero antes de la Supercopa

Un gol de Silvia Arderius, a falta de 6 segundos para el pitido final, le sirvió al Rincón Fertilidad para amarrar un punto que sabe a gloria en la pista del Bera Bera. Y es que con 21-20, a 25 segundos del epílogo del partido, la argentina Manuela Pizzo tuvo un 7 metros, que pudo ser la sentencia del partido, pero que estrelló en la madera de la portería de Merche Castellanos, previo al último gol de la «pantera» madrileña (21-21), sin tiempo ya para la reacción de las locales.



En el Gasca hubo emoción, buen balonmano y un duelo de ida y vuelta entre dos equipos que demostraron ser los máximos aspirantes al triunfo final en esta Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021 que acaba de empezar, pero en la que guipuzcoanas y malagueñas ya han mostrado su enorme potencial.



Antes de ese desenlace final a cara y cruz, se vivió un partido en el que las «panteras» de Suso Gallardo fueron mejores en la primera parte, pero que se igualó mucho tras la reanudación y en la que los seis goles en esos segundos 30 minutos de Sara Gil, para el Bera Bera, fueron decisivos para que el Rincón Fertilidad no sumara un nuevo triunfo liguero.



No le tembló el pulso a Silvia Arderius en la vuelta a la que fue su casa. Suyos fueron los dos primeros goles del partido, que unidos a un 7 metros parado por Merche Castellanos, también ex del Bera Bera, dieron la primera ventaja al Rincón Fertilidad en el Gasca, 1-3.



El Bera Bera reaccionó a base de una defensa muy fuerte, negando los balones para las extremos y las pivotes y presionando a la primera línea para que ni Arderius ni Espe ni Doiro pudieran pensar demasiado. Las easotarras robaron muchas bolas y pudieron correr, anotando fácil y dándole la vuelta al marcador, 5-3, al cuarto de hora de partido.



Suso pidió un tiempo muerto. El Rincón Fertilidad jugó más concentrado, las rotaciones del banquillo mantuvieron el nivel y un gol de Estela Doiro devolvió la ventaja a las «panteras», 6-7.



El Rincón Fertilidad jugó entonces sus mejores minutos en ataque, Merche fue un frontón para las lanzadoras del Bera Bera y las malagueñas marcaron una máxima renta de 4 a favor, 6-10, que al descanso se quedó en la mitad, 9-11, después de 30 minutos de buen balonmano por parte de ambos equipos.



El campeón de Liga volvió del descanso mejor. Sara Gil asumió galones en ataque e hizo mucho daño desde el extremo. Un par de exclusiones a «Roca» y a Paula dieron demasiada ventaja a un Super Amara Bera Bera que mediado el segundo tiempo volvió a ponerse por delante en el marcador, 16-15, en un Gasca entregado a las suyas.



El partido se trabó. Encontrar portería fue un suplicio para ambos equipos los siguientes minutos, con muchos problemas de creación en el seis contra seis de ambos ataques. El Bera Bera mantuvo sus ventajas mínimas de un gol hasta entrar en ese medio minuto final con 21-20 y el penalti a favor que Pizzo no acertó a convertir ante Merche. Con 25 segundos, el equipo malagueño atacó para buscar un empate que llegó casi sobre la bocina con el golazo de Arderius.



El Rincón Fertilidad va muy en serio. Ganó la Copa de la Reina, quiere ganar la Supercopa de España el último sábado de este mes de octubre en Ciudad Jardín y esta matinal dominical, en San Sebastián, puso los cimientos para ser aspirante más que serio a ganar también la Liga Guerreras Iberdrola.





FICHA

SUPER AMARA BERA BERA 21 (9+12). Lais (p), Moreno (3), Arrojería (1), Menéndez (3), Prieto (-), Echeverría (2), Pizzo (3) -siete inicial-; Fernandes, A. (p), Cardoso (-), Cavo (-), Teres (-), Hernández (-), Etxeberría (1), Gil (6) y Fernandes, M. (2).

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 21 (11+10). Castellanos (p), Doiro (4), Sole López (1), Espe López (2), Medeiros (1), García (3), Arderius (6) -siete inicial-; Fernández (p), Bravo (1), Pérez (-), Campigli (-), Gutiérrez (-), Sánchez (-) y Rojas (3)

ÁRBITROS: Andreu Marín y Javier Álvarez, del colegio vasco. Excluyeron por parte del equipo local a Menéndez, Cavo y Etxeberría, y por parte del conjunto malagueño a Campigli (2), Doiro, Espe López, García y Arderius.

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la cuarta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón José Antonio Gasca

PARCIALES CADA 5´. 1-2, 3-3, 5-3, 6-5, 6-9, 9-11 -descanso-; 12-13, 15-15, 16-16, 17-18, 20-19, 21-21, final.