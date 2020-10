El partido del Unicaja Femenino contra el Leganés queda aplazado por un positivo en el equipo madrileño

El encuentro ante el Leganés aun no tiene fecha definitiva

El Unicaja Femenino iba a jugar este viernes ante el Laboratorio Ynsadiet Leganés en el pabellón del conjunto madrileño. El partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Femenina 2 queda pospuesto debido a la confirmación de un positivo por covid en la plantilla rival.

El equipo leganés está en cuarentena desde el pasado 15 de octubre. La fecha final del periodo de aislamiento coincide con el día previsto del partido, por lo que no era seguro poder jugarlo al no terminar el periodo obligatorio y la posterior realización de las pruebas PCR. Al no tener garantías sanitarias para la disputa del choque, tampoco el club del Leganés tiene disponibilidad de pista otro día. Por ello, se ha aplazado y la fecha está todavía sin confirmar.

El próximo lunes 2 de noviembre las malagueñas disputarán el tercer partido de la temporada. El Unicaja Femenino jugará contra la UCAM Primafrio Jairis la quinta jornada en el Pabellón de Los Guindos a las 12:30 horas.